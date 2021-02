Tego też nie mogę komentować. Skupiam się na tym, by Ericsson przestrzegał wszystkich przepisów i standardów bezpieczeństwa oraz dostarczał najlepszą technologię na rynku. Nie oglądamy się na konkurencję. Kwestia, czy inna firma zostanie zablokowana, nie ma nic wspólnego z naszą pracą. Nie prosimy o to. Koncentrujemy się na wzmacnianiu oferty Ericssona i potrzebach klientów.

Rozmowa o sprzęcie do budowy 5G zbyt często ogranicza się do radiowej części sieci. Tymczasem na infrastrukturę składa się także technologia wykorzystywana w rdzeniu sieci, technologia przesyłu danych i system zarządzania całością. To skomplikowana układanka, w której jest miejsce dla większej liczby dostawców. Zawsze działaliśmy na konkurencyjnym rynku i nie spodziewamy się, że teraz będzie inaczej. Naszą ambicją jest być liderem polskiego 5G – dzięki najnowszej technologii i konkurencyjnej ofercie, a nie na mocy aktów prawnych.