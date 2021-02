Stosowanie przez ustawodawcę kryteriów nietechnicznych odnoszących się do pochodzenia dostawcy może stanowić dyskryminację takiego dostawcy, gdyż kwestie nietechniczne są trudne do zweryfikowania. Dopóki konkretnemu dostawcy nie zostanie udowodnione, że stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego, to wykluczanie go z rynku, zarówno z punktu widzenia prawa unijnego, jak i międzynarodowego, będzie budzić poważne wątpliwości.