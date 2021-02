Mówimy o dokumencie programowym, o strategii, a zatem ta dyskusja oczywiście powróci w przyszłości przy okazji pracy nad ustawami czy dokumentami programowymi. Co więcej, widzimy, jak szybko zmienia się rzeczywistość energetyczna wokół nas i na pewno za klika lat strategia energetyczna będzie musiała być aktualizowana. Widzimy też, jak szybko zmieniają się technologie. Zbudowanie pierwszych 1000 MW fotowoltaiki zabrało u nas 8 lat. A ostatnie 1000 MW przybyło w ciągu 8 miesięcy. Trwa wręcz wyścig w kierunku nowych rozwiązań technologicznych i procesowych. I teraz możemy jako Polska stanąć z boku i powiedzieć: nie, nie chcemy w tym uczestniczyć. Moim zdaniem nas na to nie stać i powinniśmy się zaangażować po to, żeby rozwijać konkurencyjność Polski. Nasze wczesne zaangażowanie w elektromobilność zaowocowało rosnącym udziałem Polski w unijnym rynku autobusów elektrycznych. W 2017 r. było to 10 proc., a w 2020 r. jest to już 46 proc. Staliśmy się w tym czasie jednym z największych producentów autobusów w Europie. Ta rewolucja to także szansa dla nas na nowe wysokopłatne miejsca pracy w kolejnych sektorach, do których mogą przechodzić pracownicy w sektorach poddawanych transformacji.