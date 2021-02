W Polsce działa już ponad 1500 centrów obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D) – wynika z najnowszego raportu ABSL. W 2020 r. według Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, inwestorzy zdecydowali się na 58 nowych projektów, z czego 44 dotyczyły usług dla biznesu

Wynagrodzenia oferowane przez centra SSC/BPO oraz w firmy Corporate Finance są często już lepsze niż u naszych najbliższych sąsiadów – wynika z najnowszego raportu o wynagrodzeniach w Europie Środkowo-Wschodniej opracowanego przez spółkę CPL Jobs ‒ CEE Salary Guide 2021. Przykładem jest sprzedaż i marketing. W Polsce pracownicy tego działu zarabiają od 5 do 35 tys. zł. Dla porównania w Czechach jest to 4,2‒25,5 tys. zł, na Węgrzech – 5,85‒26 tys. zł, a na Słowacji 4,9‒12,5 tys. zł. ‒ W niektórych przypadkach wynagrodzenia w Polsce są wyższe o 20‒30 proc., a na takich stanowiskach jak Controlling Manager pensja przy minimalnych widełkach jest aż o 48 proc. wyższa w Polsce, niż na Słowacji – mówi Anna Kulawiak, menedżer operacyjny w CPL Poland.

Łukasz Grzeszczyk, dyrektor w Hays Poland wyjaśnia, że wpływ na to ma jakość kandydatów. Na naszym rynku nie brakuje wykształconych specjalistów, biegle władających językami obcymi. ‒ Polska jest największym i historycznie najlepiej rozwiniętym rynkiem nowoczesnych usług dla biznesu w regionie, co przez inwestorów jest postrzegane jako gwarancja powodzenia przedsięwzięcia. Z tego powodu są też skłonni zaakceptować wynagrodzenia wyższe niż np. w Czechach czy na Węgrzech ‒ tłumaczy.

Eksperci dodają, że jednym z wygranych na rynku pracy pozostają pracownicy sektora IT. COVID-19 tylko przyspieszył tempo wzrostu zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Przedsiębiorcy niemal zmuszeni są do korzystania z nowych technologii, platform e-commerce, zaawansowanych systemów informatycznych i automatyzacji na dużo większą skalę, niż wcześniej. A Polska jest cennym źródłem talentów IT.