Niemiecki urząd statystyczny poinformował w piątek, że w 2020 r. PKB naszych zachodnich sąsiadów zmniejszył się do 3,33 bln euro. I choć spadek wyniósł 5 proc. PKB, o 2 pkt proc. więcej niż w Polsce, to na tle gospodarki np. Włoch, gdzie prognozuje się nawet 9 proc. spadku, nie wygląda to źle. Z kolei deficyt finansów publicznych w Niemczech w 2020 r. wyniósł ok. 6 proc. PKB, gdy we Francji czy Włoszech będzie to ponad 10 proc., a w Polsce zapewne niewiele poniżej tej granicy.