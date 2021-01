Gdzie mieliśmy w ubiegłym roku najbardziej spektakularne wzrosty cen? To przede wszystkim wywóz śmieci , który w grudniu ub.r. był o ponad połowę droższy niż rok wcześniej. Ta kategoria była wśród liderów wzrostu również w poprzednich latach. W porównaniu z 2015 r. odbiór śmieci jest obecnie ponad dwukrotnie droższy. Od 2005 r., czyli mniej więcej w czasie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tego typu usługi podrożały aż sześciokrotnie. To w dużej mierze efekt obowiązku segregowania śmieci. Jednak Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, który tempo drożenia wywozu śmieci uważa za skandaliczne, wiąże to również z faktem, że największe firmy na tym rynku mają zagraniczny kapitał. Główne zadanie banku centralnego to dbanie o to, by inflacja nie była zbyt wysoka, dlatego szef NBP wchodzi w szczegółową analizę zmian cen.