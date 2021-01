Eksperci nie odnoszą się zbyt entuzjastycznie do pomysłu MAP. ‒ Więcej sensu miałoby włączenie tych PKS-ów do spółki Polregio, która zajmuje się przewozami regionalnymi i jest niezależna od grupy PKP – uważa dr Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej. ‒ Przy połączeniach Intercity pomysły uruchomienia transportu uzupełniającego do kolei w ramach tzw. ostatniej mili to rozwiązania niszowe, które dużą skalę mogą osiągnąć głównie przy dojazdach do miejscowości turystycznych np. do Karpacza czy Szczyrku, gdzie pociągi nie dojeżdżają. Do przedsięwzięcia wystarczy włączyć istniejących operatorów, np. należącą do samorządu Komunikację Beskidzką, co będzie efektywniejsze, bo nie powoduje przyrostu kosztów ‒ dodaje.