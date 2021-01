Teoretycznie każdy użytkownik mógłby nie zaakceptować nowego regulaminu, ale w praktyce uniemożliwiałoby to korzystanie z aplikacji. Dlatego decyzja wywołała liczne protesty zwłaszcza tych, którzy od dawna mieli wątpliwości co do polityki prowadzonej przez koncern Marka Zuckerberga. Skupiający 2 mld użytkowników komunikator przez lata uchodził za jeden z najbezpieczniejszych. I to nawet po tym, gdy w 2014 r. Facebook postanowił wykupić go za 19 mld dol. Opóźnienie zmiany regulaminu niewiele zmieni. – Decyzja jest podyktowana obawą o wizerunek, a nie trwałymi zmianami w polityce firmy. Trzeba pogodzić się z tym, że zarabianie na danych to jej model biznesowy, z którego nie zrezygnuje. Nie po to podjęto decyzję o zakupie WhatsAppa, by Facebook nic z tego nie miał. Wiarygodny dostawca usług tak ważnych dla prywatności, jak rozmowy, nie powinien planować spieniężania danych. Inaczej nigdy nie będą one w pełni prywatne – mówi Marcin Maj z portalu Niebezpiecznik.pl.