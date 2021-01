Dla przedsiębiorców, którzy podejmują współpracę gospodarczą na rynku brytyjskim, oznacza to nowe wyzwania. W dzisiejszym poradniku przedstawiamy najważniejsze dotyczące ich zmiany, jakie już zaszły od 1 stycznia br. lub zajdą na przestrzeni najbliższych miesięcy. Odpowiadamy na pytania i wątpliwości, m.in. jakie warunki trzeba spełnić, aby sprzedawać produkty i usługi do Wielkiej Brytanii, jak przejść przez procedury celne i podatkowe, a także jak zapewnić ochronę dla znaków towarowych czy danych osobowych. Pokazujemy też, co zmieniło się w kwestiach zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych , a zwłaszcza na gruncie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.