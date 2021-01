Nowe narzędzie EFSA wpisuje się też w ogólny trend przeciwdziałania marnowaniu żywności. Często bowiem, choć spełnia ona niezbędne kryteria jakościowe, to niestety trafia do utylizacji ze względu na niewłaściwe oznakowanie, wynikające najczęściej z niewłaściwej interpretacji przepisów przez przedsiębiorców lub po prostu z niewiedzy. EFSA szacuje, że nawet 10 proc. z 88 mln ton wyrzuconego jedzenia to wynik błędnego oznakowania produktów spożywczych.