Otwarcie firmy odbywa się w formie cyfrowej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Klienci banku mogą złożyć wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) razem z wnioskiem o konto firmowe w bankowości elektronicznej Pekao24.



Cała procedura zajmuje kilkanaście minut, a dokumenty podpisywane są profilem zaufanym, zakładanym w procesie rejestracji działalności, podano.



"Jesteśmy jednym z nielicznych banków, który udostępnił swoim klientom zdalny proces rejestracji działalności gospodarczej. Zakładanie firmy za pośrednictwem banku jest bardzo proste, szybkie oraz - co najważniejsze - bezpłatne. Wniosek jest krótki, intuicyjny, zawiera pola wyboru oraz dodatkowe opisy i wyjaśniania. Wiele pól wypełnia się automatycznie, na podstawie danych klienta w banku. Możliwość podpisania go profilem zaufanym to dodatkowe udogodnienie" - powiedział dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao Marcin Kołakowski, cytowany w komunikacie.



W procesie zakładania firmy otwierany jest również rachunek bankowy, który zostanie aktywowany w momencie otrzymania z CEIDG potwierdzenia zarejestrowania i rozpoczęcia działalności.

Usługa została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Skorzystać z niej mogą osoby fizyczne, będące klientami Banku Pekao i posiadające dostęp do bankowości elektronicznej Pekao24. Osoby, które nie są klientami banku, mogą skorzystać z rejestracji firmy po uzyskaniu dostępu do systemu Pekao24 w dowolnym oddziale banku, wskazano również.



Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.