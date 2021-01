Na pewno. To jedna z tych branż, które mocno kryzys dotknął. I myślę, że należy oczekiwać pojawienia się funduszy, które zechcą wejść do Polski, by z takich okazji skorzystać. My jednak nie planujemy przejmować podmiotów prywatnych, które zgłaszają się do nas, by nawiązać z nami współpracę. Poruszamy się tylko w sektorze spółek państwowych lub spółek kontrolowanych przez państwo, do konsolidacji których zostaliśmy powołani, by poprawić rentowność obiektów hotelowych. Tu również można oczekiwać wzrostu podaży. Wiele podmiotów może dojść do wniosku, że warto skupić się na swoim podstawowym biznesie. Nie zamierzamy jednak inicjować nowych rozmów w sprawie przejęć, ale jeśli ktoś się do nas zwróci, będziemy analizowali nasze możliwości.