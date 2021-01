25,3 mln zł – taka była łączna wartość kar, o których nałożeniu w 2020 r. informowała Komisja Nadzoru Finansowego. Zarówno wartość sankcji, jak i liczba spraw były wyraźnie mniejsze niż w poprzednich dwóch latach – „wynik” był podobny do osiągniętego w 2017 r. W 2019 r. wartość nałożonych kar przekraczała 70 mln zł, a liczba przypadków naruszeń przepisów, za jaką wymierzono sankcje , przekroczyła 70. W 2020 r. liczba kar spadła do 32.

Główny powód: pandemia i związane z nią zmiany w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Chodzi przede wszystkim o zawieszenie biegu terminów. Strony postępowań zyskały więcej czasu, co przełożyło się na „opóźnienie” w wydawaniu decyzji przez organy administracji, w tym KNF. Nadzór wskazuje też, że po wybuchu pandemii skupiał wysiłki przede wszystkim na przeciwdziałaniu jej negatywnym skutkom dla sektora finansowego i gospodarki . W tym celu opracowano w KNF „pakiet impulsów nadzorczych”.

7 mln zł wyniosły dwie kary nałożone na Altus TFI. To również pokłosie afery związanej z firmą windykacyjną. W tym przypadku chodziło o niewłaściwy nadzór nad podmiotem, który zajmował się zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi (czyli takimi, do których trafiają złe długi) należącymi do Altusa. Kara miała nie tylko wymiar finansowy. Nadzór odebrał Altusowi (podobnie jak wcześniej kilku innym firmom) licencję, czyli de facto wyeliminował TFI z rynku.