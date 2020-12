Szczególnie złe 12 miesięcy mają za sobą Liban, Wenezuela i Libia, dla których COVID-19 był tylko jednym z problemów. Gospodarka Libanu skurczyła się o jedną czwartą w efekcie sierpniowego wybuchu w porcie w Bejrucie. Zabił on 204 osoby, pozbawił dachu nad głową 300 tys. ludzi i sparaliżował handel zagraniczny. Straty oszacowano na 15 mld dol. Identyczne były rozmiary zapaści w Wenezueli, dla której był to już siódmy rok recesji. W latach 2014–2020 skumulowany spadek PKB wyniósł aż 75 proc. Rok 2021 nie będzie łatwiejszy. MFW przewiduje, że Wenezuela odnotuje 10-proc., najgłębszą na świecie recesję. Tym samym kraj ten zajmie ostatnie miejsce na świecie, obecnie zajmowane przez Libię (statystyki MFW nie obejmują pogrążonej w wojnie Syrii). Ekonomiści funduszu patrzą na przyszłość Libii z optymizmem i po pandemiczno-wojennej zapaści rzędu 67 proc. w tym roku kraj ten ma się stać liderem rozwoju. Dzięki niskiej bazie i nadziejom na trwały rozejm w 2021 r. ma odnotować 76-proc. wzrost. Te prognozy nie sprawdzą się, jeśli mimo wysiłków społeczności międzynarodowej nie uda się doprowadzić do końca wojny.