Wyzwaniom będą musiały sprostać poszczególne branże. – Umowa liczy ok. 2 tys. stron, a diabeł tkwi w szczegółach. Baliśmy się twardego brexitu, bo mógłby spowodować utrudnienia w dostępie do brytyjskiego rynku, m.in. dla naszych borówek czy pieczarek. Fakt, że wymagają one szybkiego transportu w warunkach chłodniczych, paradoksalnie może być jednak zaletą, bo korzystanie w takich warunkach z nieznanych producentów może okazać się ryzykowne dla odbiorców. A polskie produkty są na Wyspach znane i dobrze oceniane. Nie jest też możliwe, by Brytyjczycy całkowicie zrezygnowali z importu żywności, struktura ich rynku na to po prostu nie pozwala. Gorzej mogą mieć jednak np. producenci wołowiny, bo faktycznie Wielka Brytania może chętniej zwracać się do innych dostawców, np. z powodów politycznych – mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.