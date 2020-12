Pandemia dla większości przedsiębiorstw oznacza kryzys i radykalne obcinanie budżetów, także tych przeznaczonych na działalność dobroczynną, choć przecież w trudniejszych czasach często potrzebna jest ona jeszcze bardziej. NGO tracą partnerów, fundacje darczyńców, jednak nie wszystkie firmy decydują się na tak radykalne kroki. Tauron od początku roku przeprowadził już kilkanaście akcji na rzecz pomocy lokalnym społecznościom. – Pochodzimy ze Śląska, tu koncentrujemy nasze działania. Udowadniamy, że spółki Skarbu Państwa mają szersze cele niż tylko wypracowywanie zysku. Rok 2020 pokazuje, jak odpowiedzialne zadanie stoi przed państwowymi podmiotami. Naszym obowiązkiem jest nie tylko zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej, lecz także takie zarządzanie kapitałem, by zyskiwało na tym otoczenie – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

e-auta do pomagania

Dlatego jeszcze w marcu, kiedy pierwszy lockdown unieruchomił flotę samochodów elektrycznych na minuty, koncern zdecydował się oddać auta do użytku jednej z organizacji. Dzięki samochodom elektrycznym Fundacja Wolne Miejsce nie tylko przygotowała wielkanocne śniadanie dla starszych i samotnych, ale też rozwiozła je pod ponad 2 tys. adresów w 18 miastach Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. To jednak nie koniec współpracy energetycznego giganta z fundacją. Na początku grudnia firma oddała na potrzeby tej organizacji 12 samochodów wyłączonych z usługi carsharingu. Teraz flota pomaga w funkcjonowaniu działającego od niedawna pierwszego sklepu socjalnego w Polsce, a w Wigilię ponownie rozwiezie tysiące świątecznych paczek do potrzebujących.

Wspinaczka po dziecięcy uśmiech i autorskie maseczki

To jednak niejedyna bożonarodzeniowa akcja Taurona. Na początku grudnia wraz z Fundacją Iskierka pracownicy firmy postanowili wesprzeć w leczeniu małych pacjentów oddziałów pediatrycznych Szpitala Klinicznego w Zabrzu. I chociaż w związku z pandemicznymi obostrzeniami odwiedziny w środku nie były możliwe, firma znalazła sposób, jak zaczarować chociaż jeden dziecięcy dzień pobytu w szpitalu: za oknami szpitalnych sal pojawili się alpiniści przebrani w kostiumy zwierzaków i przez kilkadziesiąt minut wywoływali uśmiechy na dziecięcych twarzach. Równolegle na pobliskiej scenie trwał bożonarodzeniowy koncert. To pracownicy Taurona wykonywali świąteczne utwory w autorskich aranżacjach. W okresie Bożego Narodzenia całe utwory będą odtwarzane przez radiostacje lokalne.

– Ostatnie bardzo trudne miesiące zdumiewają ofiarnością, hojnością i szczodrobliwością ludzi dobrej woli. Pracownicy Grupy Tauron w tym trudnym czasie chętnie prowadzą akcje dla potrzebujących. Nasi pracownicy zaangażowali się w powstanie szpitala tymczasowego w Krynicy-Zdroju, a teraz wspólnie z Iskierką zadbali, by na dziecięcych buziach choć na chwilę pojawił się uśmiech – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia. W pomoc innym włączyli się też górnicy pracujący w kopalniach grupy. Już od początku pandemii Ministerstwo Zdrowia i regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa alarmowały o brakach w bankach krwi – niezbędnej na co dzień dla ratowania zdrowia i życia ludzi. Na zapotrzebowanie regionalnych placówek medycznych odpowiedzieli górnicy z zakładów górniczych ZG Janina, ZG Sobieski i ZG Brzeszcze, którzy podczas kilkunastu akcji charytatywnych oddawali krew przy zachowaniu nadzwyczajnego reżimu sanitarnego. W 15 akcjach zorganizowanych w tym roku na terenie zakładów górniczych należących do grupy zebrano łącznie 320 l krwi.

Dla otoczenia

Wcześniej pracownicy Taurona sięgnęli również po igły i nici, aby w środki ochrony osobistej zaopatrzyć swoich kolegów – górników, energetyków, pracowników ochrony i służb sprzątających. To wszystko w ramach akcji „Uszyj maseczki dla swoich kolegów”. W ciągu dwóch tygodni udało się uszyć niemal 1 tys. maseczek. Pieniądze na akcję zostały przekazane przez kadrę menedżerską firmy, która na ten cel przeznaczyła część swoich wynagrodzeń. W maseczki, tym razem medyczne, Tauron wyposażył także placówki z południowej Polski. Ponad 40 tys. masek trafiło wiosną do szpitali w Gliwicach, Rybniku, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Zabrzu. Firma nie zapomina też o najmłodszych. W ramach akcji organizowanej wraz z Małopolskim Kuratorium Oświaty najbardziej potrzebujące dzieci z tego województwa otrzymały niezbędne do zdalnej nauki laptopy. Na platformie YouTube firma uruchomiła też specjalny kanał TAURON_TV, gdzie znaleźć można kilkadziesiąt filmów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom z dziedziny fizyki i chemii. Wszystkie dostosowane są do programu nauczania obowiązującego w konkretnych klasach. Natomiast na platformie „Bezpieczniki TAURONA” nauczyciele znajdą gotowe scenariusze lekcji i gry edukacyjne, które ułatwią prowadzenie zajęć w atrakcyjnej i nieszablonowej formie.