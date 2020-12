Zmianę widać szczególnie wśród firm, które nie miały włączonych tego typu procesów w swoje funkcjonowanie i reagowały ad hoc na pojawiające się problemy. Teraz chcą to ułożyć i wystandaryzować, by nie trzeba było za każdym razem, gdy odbiorca nie płaci, zastanawiać się, co robić. Szczególnie negatywnie oceniany jest fakt, gdy z przelewami zwlekają firmy dobrze radzące sobie w tych czasach lub wykorzystują pandemię jako okazję do ostrej walki o obniżki np. czynszów czy opłat abonamentowych. Nie jest to dobrze widziane na rynku. Co ciekawe, moralność w rozliczeniach B2B jednak się poprawiła, bo odsetek firm, które mówią, że dłużnik nie płaci im dlatego, że kredytuje się ich kosztem, obniżył się z 25 do 11 proc. W rezultacie na liście powodów niepłacenia zobowiązań przyczyna ta spadła z trzeciego na czwarte miejsce w porównaniu z okresem sprzed COVID-19.