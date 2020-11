Sytuacja w branży powoli wraca jednak do normalności. W przypadku niektórych marek dzieje się to szybciej, niż można było się spodziewać. Tak jest m.in. z Audi, które stało się jedną z najbardziej dynamicznych marek motoryzacyjnych na odradzającym się rynku, odnotowując w październiku 11-procentowy wzrost sprzedaży. Audi należy do nielicznych, którzy poprawili swój bilans w stosunku do ubiegłego roku.

Tylko w październiku zarejestrowano w naszym kraju 1866 sztuk tych aut, co sprawia, że marka wyprzedziła swoich największych konkurentów w segmencie premium. Najbardziej popularnym modelem Audi nad Wisłą okazał się SUV Q5, który w tym miesiącu miał premierę swojej nowej generacji. Oprócz odświeżonego wyglądu Q5 wyróżnia m.in. technologia OLED polegająca na zmianie sygnatury świateł oraz platforma Infotainment MIB3, umożliwiająca uruchamianie różnych funkcji w aucie za pomocą poleceń głosowych.

Zainteresowanie marką rośnie

Podobne zainteresowanie marką widać też w innych europejskich krajach, również tych, w których w ostatnim miesiącu sprzedało się mniej aut niż w październiku 2019 r. Tak było w Wielkiej Brytanii, gdzie Audi osiągnęło niespotkany wcześniej wynik. W październiku dostarczono tam klientom blisko 11,5 tys. aut tej marki, co sprawia, że zwiększyła ona swój udział w brytyjskim rynku z 5,29 proc. do 8,13 proc. Jednocześnie model A3 stał się jednym z dziesięciu najchętniej wybieranych samochodów na Wyspach.

Marka ma za sobą udany miesiąc także w rodzimych Niemczech, gdzie odnotowała wzrost w stosunku do ubiegłego roku aż o 23 proc. Tak samo było w całej Europie; łącznie Audi poprawiło swój wynik na Starym Kontynencie o 16 proc., sprzedając w październiku prawie 7 tys. aut więcej niż rok wcześniej i zwiększając o 1 pkt proc. swój udział w rynku. Ten trwały trend daje szansę na zakończenie 2020 r. z jeszcze lepszym wynikiem sprzedaży.

Grupa Volkswagen wiąże z marką Audi duże nadzieje na przyszłość. W listopadzie firma ogłosiła, że mimo pandemii będzie rozbudowywać swoją fabrykę na Słowacji, gdzie będą produkowane m.in. modele Q7 i Q8. Inwestycja pochłonie ok. pół miliarda euro. Pomimo kryzysu w branży Audi przedstawia też kolejne modele. Niedawno zaprezentowano nową odsłonę SQ2 – sportowego SUV-a z nowym nadwoziem i wieloma nowinkami technologicznymi.

Jak to się stało, że Audi okazało się jedną z najbardziej odpornych na kryzys marek? Niewątpliwie zawdzięcza swój sukces również dobrze dopasowanym do potrzeb klientów ofertom i ich prostym zasadom. Przekłada się to także na koszty. Chociaż flota aut tak renomowanej marki jest postrzegana jako segment premium, to środki, jakie trzeba na nią przeznaczyć, są w zasięgu również tych osób i firm, które nie mogą sobie pozwolić na duże wydatki.

Oferta skrojona na miarę

Dlaczego klienci decydują się na nowe Audi nawet w czasach pandemii i kryzysu? Postawienie na auto wysokiej klasy i dobrej jakości daje wiele korzyści. W sytuacji gdy gospodarka jest narażona na duże wstrząsy wybór opcji, która nie będzie wymagać częstych i długotrwałych napraw czy wyszukiwania serwisów, bezpośrednio przekłada się na pewność prowadzonego biznesu. Pomimo zamrożenia części gospodarki błędem byłaby również rezygnacja z wymiany wyeksploatowanego już samochodu lub zamienienie go na używane auto z niepewnego źródła.

Dużo lepszym rozwiązaniem niż kosztowny zakup okazuje się leasing z niskimi ratami oferowany przez Volkswagen Financial Services. Zalety Audi Perfect Lease, bo tak nazywa się ten leasing dostępny dla przedsiębiorców i osób prywatnych, można dostrzec zwłaszcza w sytuacji, gdy klienci chcą korzystać z doskonałego auta z segmentu premium za stosunkowo niewielkie i stałe miesięczne kwoty. To sprawia, że nawet w czasie gospodarczej niepewności zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci wiedzą czego się spodziewać, wliczając raty w swój budżet. A te mogą być naprawdę niewysokie – miesięczna opłata za nowe Audi może wynieść mniej niż 800 zł.

Zaletą leasingu z niskimi ratami VWFS jest również to, że oferta jest dopasowana do indywidualnych preferencji, uwzględniających potrzeby prowadzonego biznesu i styl życia konsumenta. Dzięki kalkulatorowi zamieszczonemu na stronie kalkulator.vwbank.pl można szybko wyliczyć, ile zapłacimy w zależności od długości zawartej umowy, wniesionej opłaty wstępnej czy rocznego przebiegu auta.

– Wiemy, że każdy klient może mieć inne oczekiwania, zwłaszcza w obecnej, niepewnej sytuacji gospodarczej. Dlatego oferta Audi Perfect Lease jest elastyczna, a jej parametry każdy może dostosować do swoich oczekiwań – zapewnia Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej w Volkswagen Financial Services.

Po co płacić za problemy

Co ważne, firmy, które nie dysponują wolnymi zasobami gotówki mogą całkowicie zrezygnować z opłaty wstępnej – chwilowy brak środków nie uniemożliwia wyjazdu z salonu nowym samochodem. Niskie i przewidywalne koszty to jednak nie wszystko. Oferta dostępnych w leasingu modeli jest szeroka i obejmuje zarówno sprawdzające się w codziennym ruchu miejskie kompakty, prestiżowe limuzyny, jak i przestronne i uniwersalne SUV-y. Można też dopasować do swoich wymagań wyposażenie samochodu.

Korzystający z leasingu nie musi borykać się z kosztownymi naprawami – wykupując dodatkowy pakiet serwisowy VWFS, zapewnia darmowe przeglądy, w tym wymianę płynu hamulcowego, filtrów (kabinowego, paliwa, powietrza), świec zapłonowych, oleju czy uzupełnienie płynu do spryskiwaczy. W razie konieczności poważniejszej naprawy klient nie będzie też musiał się martwić o auto zastępcze czy znalezienie warsztatu o odpowiednim standardzie – leasingodawca wskaże autoryzowany serwis.

Zagrożeniem dla finansów użytkowników nie jest też spadek wartości auta, korzystający z leasingu płaci bowiem jedynie za użytkowanie pojazdu. Po zakończeniu umowy może po prostu oddać je do dealera i wziąć w leasing nowe.

Bezpieczeństwo i wygoda

Pandemia sprawia, że korzystanie z samochodów staje się jeszcze ważniejsze dla funkcjonowania firm – jest to znacznie bezpieczniejsze niż korzystanie ze środków transportu zbiorowego. O ile problemem w biznesie są dziś międzynarodowe spotkania czy podróże lotnicze, to przemieszczanie się za pomocą aut ma wciąż kluczowe znaczenie.

Ważna jest także kwestia dbałości o środowisko naturalne. Użytkowanie nowego auta oznacza mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a proekologiczny wizerunek firmy pozwala przyciągnąć nowe grupy klientów i przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie powietrza w miastach.

Skorzystać może każdy

Leasing tradycyjnie kojarzy się z usługą skierowaną do firm. Jednak wybierając Audi, mogą z niego skorzystać również klienci indywidualni. Przeznaczony dla nich leasing konsumencki Audi Perfect Lease dla klientów prywatnych działa na tej samej zasadzie – w zamian za niskie miesięczne raty można cieszyć się nowym autem wysokiej klasy, bez nadmiernego obciążania domowego budżetu. Jednocześnie leasing konsumencki jest często bezpieczniejszą i wygodniejszą opcją niż kredyt – zwłaszcza jeśli po kilku latach klient będzie chciał ponownie wymienić auto.

To sprawia, że osoby prywatne również mogą skorzystać z atrakcyjnych rat. Podobnie jak klienci prowadzący działalność gospodarczą mogą też elastycznie dopasować obciążenie finansowe do swoich potrzeb. Czas trwania umowy wynosi od dwóch do czterech lat, a w zależności od intensywności użytkowania auta można ustalić przebieg na poziomie od 10 do 40 tys. km rocznie. Audi ma więc ofertę zarówno dla osób przemierzających długie trasy, jak i tych, którzy używają samochodu blisko domu.

Również w przypadku leasingu konsumenckiego wybierając Audi, nie trzeba dysponować początkowym wkładem własnym. To sprawia, że oferta jest skierowana do bardzo szerokiej grupy osób. Dzięki rozwiązaniu stworzonemu przez Volkswagen Financial Services z oferty marki Audi może skorzystać każdy, kto ceni sobie walory tej niezawodnej, bezpiecznej i rozpoznawalnej na całym świecie marki.

