Przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem dopasowywania swojej oferty i organizacji biznesu do nieoczekiwanych zmian w trendach konsumenckich i nowych wymagań rynku, a zarazem chcą zapewnić płynne i bezpieczne łańcuchy dostaw. Rozwiązaniem, które może pomóc firmom zmniejszyć wydatki kapitałowe oraz poprawić płynność finansową organizacji jest outsourcing części usług logistycznych.

Trwająca pandemia i niepewność co do przyszłości wymusza przewartościowanie strategii przedsiębiorstw i zmiany w ich planach finansowych. Według Deloitte CFO Survey, badania opinii dyrektorów finansowych przeprowadzonego w 6 krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia), połowa respondentów uważa, że popyt nie wróci do poziomu sprzed pandemii co najmniej do lata 2021 roku, a 2 na 3 dyrektorów finansowych w obliczu pandemii szuka sposobów na ograniczenie nakładów inwestycyjnych firmy. Powstaje pytanie jak firmy mogą przygotować się na potencjalną kolejną falę pandemii, jednocześnie nie tracąc efektywności operacyjnej oraz nie obniżając rentowności całego biznesu.

Rozwiązaniem, które pozwala optymalizować koszty operacyjne, a jednocześnie uzyskać nad nimi większą kontrolę, jest outsourcing palet oraz usług związanych z ich zarządzaniem (pooling). Przekazując obsługę poolu paletowego zaufanemu partnerowi, firma może w większym zakresie skupić się na swojej podstawowej działalności i uwolnić zasoby, a jednocześnie uzyskać dostęp do nośników wymaganej jakości. Koszty zakupu, serwisowania, przechowywania, naprawy i ustawowego obowiązku utylizacji zużytych palet przechodzą na operatora poolu.

Wybierając pooling (wynajem) palet zamiast zakupu własnych nośników, firmy uwalniają dużą część nakładów inwestycyjnych, a jednocześnie usprawniają przepływ gotówki i ograniczają czynnik ryzyka finansowego. W przypadku poolingu klient sam decyduje ile palet, na kiedy i w której lokalizacji potrzebuje, co daje większą elastyczność w stosunku do zmiennych warunków otoczenia i zachowań konsumentów. Ponadto, korzystając z poolingu, firma płaci tylko za palety, z których realnie korzysta, co oznacza brak ukrytych kosztów i predefiniowaną cenę, a w przypadku nieoczekiwanych zmian popytu – sprawne dostosowanie się do nowych wymagań rynku. Niezawodność i bezpieczeństwo dostaw pozytywnie wpływa na pracę zespołów odpowiedzialnych za zakupy oraz negocjacje kontraktowe, wspierając w ten sposób rozwój całego biznesu.

„Korzystając z poolingu CHEP, firmy nie muszą blokować swoich środków finansowych i inwestycyjnych (CAPEX) na zakup i utrzymanie własnego zapasu nośników. Wynajem palet pozwala usprawnić operacje jednocześnie poprawiając płynność finansową firmy, co nabiera szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji rynkowej. Zamiast inwestować w obsługę i utrzymanie poolu paletowego, firmy mogą przeznaczyć środki na główny trzon swojej działalności. W ten sposób CHEP umożliwia swoim partnerom optymalizację kosztów w łańcuchu dostaw i przyczynia się do zwiększania ich konkurencyjności na rynku.” - mówi Izabella Maczkowska - Ciborowska, Dyrektor Generalny CHEP na Polskę i kraje bałtyckie.

Dla firm korzystających z poolingu, palety należą do wydatków operacyjnych (OPEX), a zatem ich koszt nie wpływa na wskaźnik efektywności kapitałowej, który jest brany pod uwagę przez instytucje finansowe oraz analityków giełdowych. Uwolnienie kapitału ma szczególne znaczenie dla spółek ubiegających się o linie kredytowe lub będących uczestnikami giełdy.

Nawiązując współpracę z zaufanym operatorem poolingu, firmy eliminują nakłady administracyjne wynikające z konieczności zarządzania obiegiem palet i fakturowania różnych dostawców. Ponadto, CHEP opierając się o dane bazujące na historii operacji firmy z poprzednich lat, jak również na Big Data, czyli dane obejmujące miliony ruchów paletowych na terenie całej Europy, pozwala niezwykle precyzyjne przewidywać przyszłe koszty operacyjne, co ułatwia prognozowanie i zwiększa poczucie kontroli nad sytuacją finansową firmy.

Wynajem palet to nie tylko oszczędność dla biznesu, ale również dla środowiska. System udostępniania i ponownego wykorzystania palet wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Decydując się na współpracę z CHEP w ramach poolingu, firma obniża emisję CO2, ilość generowanych odpadów oraz wykorzystanie drewna. Poza namacalnymi korzyściami dla środowiska, buduje to pozytywny wizerunek całej organizacji.

CHEP pomaga przemieszczać więcej towarów do większej liczby odbiorców niż jakakolwiek inna firma na świecie. Nasze palety, skrzynie lub pojemniki tworzą niewidoczny kręgosłup globalnego łańcucha dostaw, a uczestniczą w nim największe światowe marki, którym firma CHEP pomaga transportować w sposób wydajny, zrównoważony i bezpieczny. Jako pionier gospodarki współdzielenia, firma CHEP stworzyła jedną z najbardziej zrównoważonych organizacji logistycznych, promując model poolingu zasobów oparty na wielokrotnym użytkowaniu i współdzieleniu nośników. CHEP działa głównie w segmencie produktów szybkozbywalnych (np. produkty spożywcze, środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej. Firma zatrudnia ponad 11 300 osób i wykorzystuje potencjał zbiorowej wiedzy w oparciu o różnorodność, integrację i pracę zespołową. CHEP posiada około 330 mln palet, skrzynek i pojemników w sieci ponad 750 centrów serwisowych, które obsługują ponad 23 500 klientów, w tym marki, takie jak jak Procter & Gamble, Sysco i Nestlé.

CHEP jest częścią Brambles Group i działa w około 60 krajach, dysponując największymi oddziałami w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Więcej informacji o firmie CHEP można znaleźć w witrynie www.chep.com. Więcej informacji o Brambles Group można znaleźć w witrynie www.brambles.com.

CHEP w Polsce istnieje od 20 lat, a z jego systemu korzysta ponad 900 przedsiębiorstw, w tym zarówno firmy polskie, jak i koncerny międzynarodowe. Aktualnie CHEP Polska wydaje rocznie ponad 30 milionów palet swoim klientom oraz odbiera palety z ponad 10 000 punktów dystrybucyjnych. Palety podlegają inspekcji i naprawie w siedmiu centrach serwisowych Kampinos, Radom, Świętochłowice, Środa Wielkopolska, Bydgoszcz, Niewiadów, Wrocław. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.chep.com.