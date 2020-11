Minęło już ponad pół roku, odkąd pandemia COVID-19 dotarła do Polski, zmuszając wszystkich do zweryfikowania planów i sposobów funkcjonowania. Zmieniła ona również oblicze polskiej i światowej bankowości, stawiając przed sektorem nieznane wcześniej wyzwania. W odpowiedzi na nie Getin Noble Bank wdrożył nowe rozwiązania technologiczne, podwyższył standardy bezpieczeństwa oraz wprowadził ułatwienia dla Klientów. Nie zmienił się natomiast priorytet Banku: zapewnienie najwyższej jakości obsługi we wszystkich kanałach kontaktu.

W pierwszej kolejności Getin Noble Bank zatroszczył się o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów i Pracowników. W placówkach wprowadzono środki bezpieczeństwa oraz podniesiono limity transakcji bezgotówkowych niewymagających potwierdzenia kodem PIN. W oddziałach wprowadzono zasady obsługi zgodnie z zalecanymi normami bezpieczeństwa. Starania te zostały docenione przez ekspertów. Według portalu Mojebankowanie.pl Getin Noble Bank został uznany za bank dobrze przygotowany do świadczenia usług finansowych w czasie pandemii. Specjaliści ocenili ponad 10 banków, przyglądając się ich przygotowaniu do świadczenia wysokiej jakości usług w oddziałach. Bank zdobył również 1. miejsce w badaniu poziomu obsługi Klientów otwierających konta w kanałach zdalnych.

/ Media

To nie jedyne wyróżnienia jakościowe, jakie otrzymał w ostatnim czasie Getin Noble Bank. Zdobył również piąty rok z rzędu nagrodę za jakość obsługi klienta w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. To jedna z najważniejszych ocen jakości obsługi bankowej w Polsce, a Getin Noble Bank został wysoko oceniony aż w dwóch głównych kategoriach: Klient Zdalny oraz Bank dla Kowalskiego. W badaniu mierzone były m.in. przyjazność rozmowy, przyjazność i szybkość procesów obsługowych, korzystanie z bankowości mobilnej oraz przygotowanie do obsługi w czasie epidemii.

W czerwcu Getin Noble Bank zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Złoty Bank 2020 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Coroczny ranking „Złoty Bankier” organizowany jest przez wiodące media branżowe - Puls Biznesu oraz portal Bankier.pl. Nagroda przyznawana jest przez Klientów i ekspertów branżowych od 2009 roku bankom, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe oraz wysoką jakość obsługi.

Liczne nagrody, od lat zdobywane w prestiżowych rankingach, potwierdzają, że Getin Noble Bank skutecznie realizuje swój cel i oferuje obsługę na najwyższym poziomie.

Zdalnie i bezpiecznie

Zmienia się sposób obsługi Klientów bankowych. Coraz częściej Klienci wybierają bankowość mobilną i internetową. Getin Noble Bank nieustannie udoskonala funkcje aplikacji mobilnej i wprowadza nowe, wygodne rozwiązania. Przykładowo, aby zminimalizować konieczność wizyt w placówkach Bank umożliwił otwarcie konta za pomocą selfie: potrzebny jest jedynie smartfon z systemem Android lub iOS. Założenie rachunku jest możliwe w kilku prostych krokach. Wypełnienie wniosku zajmuje tylko chwilę a konto w dni robocze staje się aktywne maksymalnie w ciągu kilku godzin.

W najbliższych miesiącach Getin Noble Bank chce nadal doskonalić standardy obsługi, podnosić poziom bezpieczeństwa bankowości elektronicznej i wprowadzać nowoczesne rozwiązania, odpowiadające zmieniającym się potrzebom. Priorytetem pozostanie jednak zapewnienie maksymalnego poziomu satysfakcji Klientów oraz dalszy rozwój, tak ważnych obecnie, bankowości mobilnej i internetowej.