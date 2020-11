Prenumerata wybranych tytułów dostarczanych do kiosku lub pod adres to najbardziej efektywne rozwiązanie dla użytkownika zainteresowanego treściami wysokiej jakości. Jej zamówienie przez stronę internetową prenumerata.ruch.com.pl, mail lub telefon jest łatwe i wygodne. Możli-wość zamawiania on-line w RUCH-u to jedyna taka opcja na rynku dla tytułów drukowanych. Zamówienie ujęte na jednej fakturze można rozli-czyć jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej.

– Stawiamy na rzetelność realizacji i dopasowanie do potrzeb klientów. Nie zamieniamy wydań z dodatkami dla prenumeratorów na tańsze wyda-nia egzemplarzowe, co niestety zdarza się na rynku. Obsługujemy różnych odbiorców prenumeraty: od klientów indywidualnych, przedsiębiorców, instytucje publiczne po organy administracji rządowej. Naszą wyróżniającą wartością są dedykowani opiekunowie kluczowych klientów, zawsze jedna osoba doskonale znająca swojego klienta i historię współpracy – mówi Małgorzata Modrzejewska, Dyrektor Biura Prenumeraty RUCH S.A. – Zdecydowana większość naszych klientów odnawia prenumeratę na kolejny okres, zazwyczaj na następny rok. Realizujemy także prenumeratę kroczą-cą, czyli zamawianą w dowolnym czasie i odnawianą co miesiąc. Fakt, że klienci kontynuują współpracę z RUCH S.A., to dowód jakości naszej usługi, którą nieustannie doskonalimy. Perspektywa przejęcia naszej Spółki przez PKN Orlen jeszcze w tym roku powinna dodatkowo wzmocnić naszą silną pozycję rynkową – dodaje.

Polskie Badania Czytelnictwa, pokazują, że w czasie pandemii nastąpił wzrost czytelnictwa prasy wśród przedsiębiorców z 54 do 65 proc. Wniosek z tego, że informacja prasowa wraca do łask. Warto zatem zadbać o jakość i dostępność źródła informacji. Najpewniejszą drogą jest skorzystanie z oferty prenumeraty RUCH S.A.

