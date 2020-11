PKN Orlen finalizuje przejęcie Ruchu; ma to nastąpić do końca roku

"Prawomocne rozstrzygnięcie sądu otwiera nam drogę do zamknięcia transakcji przejęcia spółki Ruch. Zakładamy, że nastąpi to do końca tego roku" - powiedział, cytowany we wtorkowym komunikacie, prezes płockiej spółki Daniel Obajtek.źródło: ShutterStock