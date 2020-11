Oprócz serwisu w skład oferty wchodzi też zarządzanie szkodami komunikacyjnymi czy możliwość rozszerzenia usługi o opcjonalne produkty, takie jak np. wymiana, wyważanie i przechowywanie opon czy samochód zastępczy. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne można nabyć od VWFS w postaci polisy półrocznej bądź wieloletniej. Formy płatności są elastyczne – można zdecydować się na jednorazową opłatę w salonie bądź rozłożyć je w ratach leasingu nawet na cały okres finansowania pojazdu. Co ważne, roczny limit kilometrów ustala sam klient: może on wynosić od 10 do nawet 40 tys. rocznie.

W sam raz dla małych i średnich firm

Oferta Volkswagen Financial Services uwzględnia uwarunkowania polskiego biznesu, który tworzą przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Nie muszą one na start wykładać ogromnych sum: istnieje możliwość wyjazdu z salonu nowym autem bez ponoszenia początkowych kosztów. To zatem dobra opcja dla wszystkich, którzy nie chcą rozstawać się z gotówką. Również dla tych, którzy martwią się o swój biznes w niepewnej sytuacji rynkowej w okresie pandemii, a stoją przed koniecznością modernizacji floty samochodowej, by móc docierać do klientów. W czasie COVID-19 jeszcze bardziej na znaczeniu zyskują mobilność i indywidualne środki transportu.

W obliczu spowolnienia gospodarczego wielkie znaczenie ma też sposób rozliczania. Oferta ze stałą opłatą ułatwia zbilansowanie firmowego budżetu. W SEAT Leasing rata – leasingowa i serwisowa – jest stała, a w dodatku niska, ponieważ korzystający spłaca jedynie utratę wartości samochodu. Innymi słowy, klienci nie pokrywają całej ceny auta, lecz tylko tę część, o jaką zmieni się ona w czasie użytkowania.

Nowe auto bez kłopotów

Oferta Volkswagen Financial Services przeznaczona jest dla tych przedsiębiorców, którzy chcą mieć nowe i niezawodne auto, nie chcąc przy tym narażać się na wysokie jednorazowe koszty – zakup za gotówkę – oraz serwisu i napraw. Te są wykonywane wyłącznie w autoryzowanych stacjach obsługi przy użyciu oryginalnych części zamiennych przez cały okres trwania umowy. Nie ma więc ryzyka, że naprawy będą się przedłużać, i zagrożenia, że samochody zamiast generować zysk dla firmy będą stały wyłączone z użytkowania. To usługodawca bierze na siebie obowiązki związane z odpowiednią konserwacją samochodu. Serwisy w ASO obejmują wszelkie inspekcje i przeglądy według zaleceń producenta. To daje pewność, że samochód będzie zawsze w doskonałym stanie. Od rzeczy drobnych, takich jak wymiana piór wycieraczek czy żarówek, po bardziej skomplikowane usługi. Nie chodzi tu oczywiście o usługi zawarte w ramach gwarancji, ale też wszystkie przeglądy, okresowe badania techniczne, uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, obsługę i naprawę elementów układu hamulcowego, napędowego, kierowniczego, elektrycznego i zawieszenia. Nie musimy zatem obawiać się o zużyte klocki, tarcze hamulcowe, czy wymianę akumulatora.

Usługa zawiera także tak zwany serwis oponiarski. W ramach umowy Volkswagen Financial Services pokrywa koszty zakupu opon w liczbie, klasie i rozmiarze wskazanych w umowie serwisowej. W zależności od wybranej opcji klient może wybrać klasę opon od wersji budżetowej po premium.

Każdy klient otrzyma – przydatne przede wszystkim w razie kolizji – wsparcie ze strony Centrum Technicznego. To ono weźmie na siebie organizację czynności związanych z przyjęciem zgłoszenia szkody, które często bywają stresujące. Pomoże ustalić przebieg zdarzenia, zakres uszkodzeń auta, prześle odpowiednie druki i nada sprawie bieg. Pomoże wybrać najlepszą stację blacharsko-lakierniczą czy weźmie na siebie rozliczenie z zakładem ubezpieczeń i stacją obsługi faktur.

W przypadku konieczności naprawy auta klient nie zostanie pozostawiony bez możliwości swobodnego przemieszczania się. W umowie przewidziano auto zastępcze. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży, taki samochód zostanie udostępniony na okres nawet do 30 dni. Skorzystanie z auta zastępczego, podobnie jak z innych usług, nie jest obowiązkowe. Oferta charakteryzuje się bowiem dowolnością przy doborze usług i rezygnacja z jednego z proponowanych elementów pakietu nie powoduje wzrostu cen pozostałych.

Komfort, prestiż i ekologia

Oferta SEAT Leasing z Pełną Obsługą Serwisową łączy się z promocjami czy rabatami importera. Obejmuje wszystkie samochody marki SEAT i Cupra z lat 2019–2020, zatem również najnowszego Leona. To zatem okazja, by wybrać komfortowe auto – z automatyczną jedno- bądź trzystrefową klimatyzacją, tempomatem, czujnikami parkowania, bezkluczykowym systemem dostępu. Samochód może być w pełni zsynchronizowany z telefonem i jest wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne – dotykowy ekran rozpoznaje gesty, funkcjonuje też rozpoznawanie głosu, szczególnie przydatne przy wykonywaniu połączeń telefonicznych czy ustawiania nawigacji. To sprawia, że nawet w czasie kilkugodzinnej jazdy będzie można wykonywać część firmowych obowiązków w samochodzie.

Auta to wizytówki firmy, którą zauważają kontrahenci. Dlatego projektanci zadbali o unikalny wygląd pojazdu – stąd nowy design świateł LED, dynamiczne kierunkowskazy czy skórzana sportowa kierownica. Możliwa jest też przyjazna dla środowiska opcja niskoemisyjna – hybryda z dwoma silnikami o łącznej mocy 204 KM – odpowiednio 75 kW oraz silnik benzynowy o pojemności 1,4 litra TSI. Auto posiada zasięg nawet 800 km i oprócz satysfakcji z jazdy daje użytkownikowi poczucie udziału w działaniach proekologicznych. Jednocześnie to bardziej ekonomiczne rozwiązanie, gdyż pojazd wykorzystuje system plug-in – zużycie benzyny następuje tylko wtedy, gdy bateria wymaga naładowania. Auto odzyskuje energię podczas hamowania, ale można go też podłączyć do tradycyjnej sieci elektrycznej. Konwencjonalna wtyczka naładuje nasze auto w ciągu sześciu godzin. W systemie Wallbox potrwa to 3,5 godziny.

Zdalnie i bezpiecznie

W nowej ofercie nawet najbogatsza wersja FR z silnikiem 1.5 TSI o wartości ponad 90 tys. zł staje się dostępna dla portfela każdego przedsiębiorcy – miesięczna rata to jedynie 1065 zł. Na stronie internetowej vwfs.pl przy użyciu kalkulatora można przeprowadzić symulację kosztów dostosowanych do własnych potrzeb – uwzględniając czas umowy, roczny limit kilometrów czy kwotę opłaty wstępnej.

Realizacja zamówienia jest dostosowana do obostrzeń wynikających z pandemii. Samochód w wygodny i bezpieczny sposób można zarezerwować online, a podpisanie umowy następuje zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Autoryzowani dealerzy nie tylko zaprezentują pojazd, ale też udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania i pomogą wybrać najbardziej optymalną ofertę dopasowaną do specyfiki konkretnego biznesu.

