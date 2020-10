We wrześniu co piąty klient nie wrócił na stacjonarne zakupy w galeriach handlowych [RAPORT]

Liczba klientów centrów handlowych we wrześniu sięgnęła ok. 80 proc. zeszłorocznej, oznacza to, że co piąty klient nie wrócił na stacjonarne zakupy, co jest bezpośrednią konsekwencją epidemii koronawirusa - czytamy w opublikowanym we wtorek raporcie CBRE.