"Dzisiaj o godz. 12, wraz z wicepremierem Jarosławem Gowinem spotykamy się na konsultacje z wieloma przedstawicielami, szeroko rozumianej, branży gastronomicznej - zarówno restauratorami, jak i firmami oferującymi jedzenie na wynos" - przekazała Semeniuk.

Podkreśliła, że czwartkowy wynik, pod względem liczby zachorowań na COVID-19, w Polsce, to ponad 12 tys. nowych przypadków, co "obliguje rząd do wprowadzenia nowych obostrzeń".

"Jako resort chcemy jak najszybciej i najszerzej wejść w dialog z branżami, stąd decyzja o dzisiejszym spotkaniu z sektorem gastronomicznym" - powiedziała.

Jak zaznaczyła Semeniuk, konsultacje z branżami mają na celu przede wszystkim wypracowanie narzędzi gospodarczych, które mogłyby im pomóc w przetrwaniu obecnego trudnego czasu.

"Czy to ma być postojowe, czy zwolnienia ze składek ZUS, czy wieloletnie kredyty gotówkowe, być może jakiś wariant mikrodotacji" - wymieniła wiceszefowa MRPiT.

Jak dodała, to tematy, które będą też poddawane pod analizę podczas rządowych sztabów kryzysowych. "Będziemy dostosowywali warunki gospodarcze do warunków epidemicznych" - podkreśliła.

Semeniuk zapowiedziała też kolejne konsultacje. "26 października planujemy spotkanie z sektorem kongresów, konferencji, szkoleń i branżą eventową. Natomiast 29 października z branżą targową" - zapowiedziała.