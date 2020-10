Rzecznik Adam Abramowicz zwrócił się do ministra i wicepremiera Jarosława Gowina, który kieruje MRPiT o wydanie objaśnień prawnych dotyczących prawidłowego rozumienia przesłanki "braku poprawy sytuacji materialnej" koniecznej do wykazania we wniosku o kolejne świadczenie postojowe - podało w niedzielę biuro Rzecznika.źródło: ShutterStock