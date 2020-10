Pandemia koronawirusa odwróciła świat do góry nogami. Sytuacja związana z COVID-19 wpłynęła na wiele dziedzin nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Kryzys udowodnił, jak bardzo potrzebne są poszukiwania nowych rozwiązań, które mogłyby wielu ludziom ułatwić codzienne życie.

Innowacyjne wybory i nowatorskie technologie

Jedną z najlepszych możliwości dla twórców, młodych naukowców i przedsiębiorców, żeby pokazać innowacyjne wyroby i nowatorskie technologie jest udział w konkursie „Polski Produkt Przyszłości”.

Uczestnicząc w konkursie zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedsiębiorcy i twórcy po raz kolejny mają szansę, aby udowodnić, że Polska ma nie tylko potencjał naukowy, ale również techniczny w opracowywaniu rozwiązań, które mogą zrewolucjonizować życie.

Zdaniem Izabeli Banaś, zastępcy dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w PARP pandemia COVID-19 w bardzo dużym stopniu wpływa na sytuację na rynku, co sprawia, że przedsiębiorcy mogą mieć problem z realizacją projektów innowacyjnych. Ale z drugiej strony podkreśla, że warto pamiętać, iż sytuacje kryzysowe napędzają innowacje.

– W tym roku będziemy widzieć produkty, nad którymi prace trwały kilka poprzednich lat. Czy prace nad kolejnymi produktami innowacyjnymi będą bardziej aktywizować się, czy wręcz przeciwnie pandemia wpłynie na to, że przedsiębiorcy nie będą mieć tyle czasu, środków i możliwości na to, żeby realizować nowe projekty, czas pokaże – dodaje Izabela Banaś.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Aplikować mogą uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Do konkursu uczestnicy mogą przystąpić indywidualnie lub zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Podkreślić należy, że uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu.

Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja rywalizować będą o trzy nagrody główne po 100 tys. zł oraz wyróżnienia i nagrody specjalne.

– Wnioski do konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są składane online, dlatego nie ma problemów technicznych przy realizacji konkursu związanych z pandemią koronawirusa. Mamy system informatyczny, za pomocą którego przedsiębiorcy aplikują do konkursu i w którym kontaktujemy się z uczestnikami na etapie oceny – tłumaczy Izabela Banaś.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach: Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Przewidziane są również nagrody specjalne w kategoriach: produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę, produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Zwycięzcy konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem „Polski Produkt Przyszłości”. Z pewnością można powiedzieć, że uzyskanie takiego tytułu to jest sygnał nie tylko dla Polski, ale również dla świata, iż właśnie ten produkt jest naprawdę innowacyjny. Jest to też sygnał dla inwestorów, że warto zainwestować w to rozwiązanie.

Innowacyjność technologiczną wizytówką Polski

Przyznawany od 23 lat tytuł „Polski Produkt Przyszłości” jest znakomitą szansą, żeby zaprezentować projekty, które często okazują się być nie tylko pionierskie, ale także dobrze przemyślane biznesowo i sprzedażowo. Ponadto uczestnictwo w konkursie jest doskonałym narzędziem promocyjnym. Liderzy światowych rynków coraz chętniej otwierają w Polsce centra badawczo-rozwojowe oraz korzystając z potencjału naszych naukowców i inżynierów.

Dzięki PARP wiele innowacyjnych rozwiązań, które powstały w Polsce, zdobyły rozgłos daleko poza granicami kraju.

Wśród projektów nagrodzonych w poprzedniej, XXII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości” znalazła się m.in. proteza ucha środkowego o działaniu bakteriobójczym, fotowoltaiczna szyba z warstwą na bazie kropek kwantowych wspomagająca klimatyzację i ograniczająca nagrzewanie pomieszczeń czy produkt stymulujący odporność roślin. Różnorodność projektów pokazuje, że innowacyjne podejście jest pożądane niemal w każdej dziedzinie życia.

Przypomnijmy, projekty do konkursu „Polski Produkt Przyszłości” można zgłaszać do 29 października br., do godz. 16:00.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Więcej na temat konkursu przeczytasz tutaj:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci