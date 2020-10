Góral: Konkurencja to jest gra. Jeśli wykorzystamy Covid-19, by się tłumaczyć, to przegramy

Jeśli my przedsiębiorcy, bez względu na to, w jakiej branży jesteśmy, dzisiaj stracimy wiarę, że się da i sami siebie zaczniemy tłumaczyć, to przegramy na pewno. Konkurencja to jest gra – mówił prezes Asseco Poland Adam Góral.