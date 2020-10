Dziś największym zmartwieniem nas wszystkich jest pandemia koronawirusa. Ale drugim, które nie daje spokoju – los gospodarki. Firm i miejsc pracy. Z czasem – gdy uporamy się z epidemią – ta kwestia stanie się kluczowa. To nieprawda, że niewiele możemy zrobić. Spójrzmy na to inaczej: musimy zrobić wszystko, by straty – potencjalnie niewyobrażalne – były jak najmniejsze. To jest nasze wspólne zadanie. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że naprawdę – dosłownie – „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”.

TU OBEJRZYSZ ===>>>>

Do tej pory pisaliśmy i mówiliśmy głównie o tym, co można i należy zrobić, by polska gospodarka lepiej się rozwijała. Podczas VIII edycji gali „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” zastanowimy się, co jest konieczne, by przetrwała, a koszty pandemii dla niej, dla pracodawców i pracowników, dla społeczeństwa, były jak najmniejsze.

Tematem przewodnim tegorocznej gali będzie szukanie wartości w 2021 i próba zrozumienia, które z tektonicznych zmian roku 2020 mają charakter trwały. Co to oznacza dla biznesu, menadżerów i gospodarki.

Link do strony poświęconej całej akcji „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” 2020: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/npbp2020/index.html