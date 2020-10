W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Ważne, aby zgłaszający był właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu.

Jakie produkty docenia jury PARP? Przede wszystkim – innowacyjne. W konkursie na Polski Produkt Przyszłości szanse na zwycięstwo mają produkty, które wpływają na rozwój zarówno całej gospodarki, jak i poszczególnych branż. Chodzi też o to, aby generowały pozytywne zmiany w codziennym życiu każdego z nas. Dlatego też nie bez znaczenia jest ich oddziaływanie na środowisko.

Zgłaszane projekty są oceniane w trzech kategoriach:

• Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,

• Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

• Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Konkurs prowadzony jest z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania. Powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Wdrożenie innowacyjnego produktu to zwieńczenie długotrwałego i żmudnego procesu – setek godzin wytężonej pracy, a także nieskończonej ilości prób, błędów i powtórzeń – aż do skutku, aż do osiągnięcia sukcesu. W te działania zaangażowanych jest wiele osób, ich czas, umiejętności i duch walki. Zwycięstwo w konkursie jest nagrodą dla specjalistów za ich śmiałe marzenia, odwagę i upór w dążeniu do rozwoju – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Główną nagrodą w konkursie, poza prawem do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości i wsparciem promocyjnym, jest 100 tys. zł. Wyróżnione prace otrzymają po 25 tys. zł.

Jak podkreślają organizatorzy tytuł „Polski Produkt Przyszłości” otwiera wiele drzwi i jest znakomitym narzędziem promocyjnym. Dzięki niemu rozgłos w kraju i daleko poza jego granicami zdobyło wiele innowacyjnych produktów tworzonych w Polsce, a laureaci konkursu mieli okazję prezentować swoje produkty i zdobywać kolejne laury na targach i wystawach innowacyjności.

Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu nieustannie czerpią korzyści z udziału w konkursie rozwijając swoje produkty i wprowadzając je na rynki międzynarodowe.

Jednym z największych sukcesów międzynarodowych może pochwalić się laureat XIX edycji Konkursu Polski Projekt Przyszłości - firma Digital Core Design, która opracowała D32PRO – pierwszy polski komercyjny procesor 32-bitowy, który jest bez wątpienia przełomem w historii polskiej elektroniki. D32PRO jest urządzeniem mającym zastosowanie w wielu aplikacjach, zapewniając ich maksymalną wydajność lub minimalny rozmiar – w zależności od potrzeb danego projektu.

Sukcesy odnosi również Ster sp. z o.o., laureat XVI edycji. Firma ta opracowała „Technologię wytwarzania foteli i miejsc siedzących dla pojazdów komunikacji zbiorowej Ultralight Seat”, która wykorzystuje najnowszą wiedzę z dziedziny ergonomii i dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu formatek siedzisk i oparć zapewnia wygodę pasażerom. Jej produkty są dostępne na rynkach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Australii. Partnerami handlowymi firmy są m.in.: Solaris, Volvo, MAN, Scania, IVECO, PESA, TATA MOTORS, ASHOKLEYLAND, BYDiYUTONG. Spółka stworzyła w Polsce trzy zakłady produkcyjne: w Poznaniu, Szamotułach oraz Swadzimiu. Posiada oddziały na kilku kontynentach.

Laureatami Konkursu są również Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” i Grupa Azoty - Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – którzy w XVII edycji otrzymali nagrodę za „Plastyfikatory tworzyw sztucznych” a w XIX wyróżnienie za „Estry specjalistyczne”. Dziś znajdują się oni w czołówce podmiotów zgłaszających wynalazki i wzory użytkowe. Do tego Grupa Azoty ciągle rozwija palety estrów specjalistycznych. Są one wykorzystywane do produkcji wyrobów medycznych, zabawek, opakowań żywności, spełniających najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa przy zdecydowanie niższych kosztach wytwarzania.

Korki? Problemy z mobilnością w mieście? Odpowiedzią na te problemy jest pojazd Triggo. Jego sercem jest zastosowany po raz pierwszy na świecie układ podwozia o zmiennej geometrii. Łączy on zalety bezpieczeństwa i komfortu samochodu miejskiego ze zwinnością i łatwością parkowania skutera. Nie posiada przy tym wad i ograniczeń charakterystycznych dla obu tych kategorii pojazdów. Wyróżnia się także designem, który pozwala zmniejszyć całkowitą szerokość pojazdu – podczas jazdy z niewielkimi prędkościami (do 25 km/h) – czyniąc go węższym od wielu jednośladów.

Wśród nagrodzonych projektów w ostatniej edycji konkursu znalazła się m.in. proteza ucha środkowego o działaniu bakteriobójczym, fotowoltaiczna szyba z warstwą na bazie kropek kwantowych wspomagająca klimatyzację i ograniczająca nagrzewanie pomieszczeń, zielona sadza pozyskiwana ze zużytych opon, inteligentny stetoskop czy produkt stymulujący odporność roślin. Były to projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii. Ich różnorodność pokazuje, że innowacyjne podejście jest pożądane niemal w każdej dziedzinie życia.

W 22-letniej historii konkursu zgłoszono prawie 1000 innowacyjnych projektów z różnych branż gospodarki m.in.: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej i elektrotechnicznej, chemicznej, automatyki przemysłowej. Nagrody otrzymało dotychczas 56 projektów, a 116 wyróżniono.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl/konkursppp.