Aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki i efektywnie moderować procesy rekrutacyjne, rekruterzy korzystają często z różnych narzędzi, pomagających im realizować swoje zadania.

Serwis OLX w części z ofertami dotyczącymi zatrudnienia, wprowadził zakładkę „Praca”, dzięki której możliwe jest zarządzanie publikowanymi ogłoszeniami i trafiającymi do rekruterów odpowiedziami kandydatów. Dzięki udogodnieniu poruszanie się w serwisie OLX jest teraz jeszcze łatwiejsze i bardziej intuicyjne.

Zarządzanie aplikacjami kandydatów

Nie da się ukryć, że rekruterzy, szukając odpowiednich pracowników, otrzymują setki aplikacji od kandydatów. Tym procesem warto zarządzać efektywnie.

Skrzynka nowej zakładki „Praca” na OLX podzielona jest na trzy sekcje, które umożliwiają:



– równoczesny wgląd w listę ogłoszeń, z podziałem na aktywne i nieaktywne,



– listę odpowiedzi przypisaną do konkretnego ogłoszenia,



– treść wybranej wiadomości z możliwością odpowiedzi.

We wcześniejszej zakładce „Wiadomości” koniecznością było wybieranie aplikacji oraz ogłoszeń z jednej rozwijalnej listy, co przy wielu wiadomościach stwarzało problemy z odnalezieniem się. Teraz nowe narzędzie umożliwia łatwe i swobodne poruszanie się pomiędzy ogłoszeniami i aplikacjami.

Po wyborze ogłoszenia i wiadomości, która nas interesuje, dostępne są dwie następujące funkcjonalności:



♦ Dodawanie notatki do aplikacji – widoczna jest wyłącznie dla rekrutera. Umożliwia zebranie najważniejszych informacji bezpośrednio na górze aplikacji, a więc w widocznym miejscu, dzięki czemu nie trzeba ponownie zagłębiać się w treść CV. Za sprawą notatki rekruter może zapamiętać najlepszych kandydatów i wrócić do nich w przyszłości.



♦ Możliwość kategoryzacji – wyselekcjonowanie aplikacji np. pod względem poziomu, tak aby kandydaci byli podzieleni na odpowiednie grupy.

Trzy kategorie: „Do kontaktu”, „Odrzuć” oraz „Nieaktualne” dają możliwość uporządkowania procesu rekrutacji. Za sprawą tych kategorii zarządzanie skrzynką oraz selekcja aplikacji jest prostsza i efektywniejsza. Rekruter może także pobrać CV kandydatów oraz odpisać im w zakładce za pośrednictwem czatu.

Wideokonferencja – ważne ogniwo rekrutacji podczas pandemii

Ostatnie miesiące wywróciły do góry nogami procesy rekrutacyjne w wielu firmach. Większość działań przeszła do internetu i trzeba było nauczyć się nowych rozwiązań. Jedną z funkcji nowej zakładki OLX jest właśnie utworzenie wideokonferencji pod rekrutację online. Rekruter może umówić się na spotkanie, podać termin i połączyć się w formie wideo z kandydatem i przeprowadzić z nim rozmowę kwalifikacyjną. Dużym plusem jest to, że kandydaci nie potrzebują wtedy instalować programów komputerowych, korzystać z innych platform, tylko od razu mogą rozmawiać z rekruterem za pośrednictwem serwisu OLX.

Przy aplikacji każdego z kandydatów znajduje się przycisk „Utwórz wideokonferencję”, który umożliwia uzyskanie linku zarówno dla rekrutera, jak i dla kandydata. W umówionym terminie wystarczy otworzyć wygenerowany wcześniej link i w ten łatwy sposób połączyć się z drugą osobą.

Sprawdzone narzędzie usprawniające te działania nie jest plusem jedynie dla pracodawców, ale także dla kandydatów. Dobrze wyselekcjonowane aplikacje i odpowiednio zorganizowany etap rekrutacji sprawią, że będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że ciekawe CV kandydatów nie zostaną zauważone.