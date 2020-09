Elżbieta Rutkowska, DGP: Ogłosiliście właśnie zamiar wejścia na giełdę (ITF). Dlaczego akurat teraz?

François Nuyts, prezes Allegro: W przypadku funduszy, które są właścicielami Allegro, okres inwestycji wynosi od czterech do sześciu lat. Cinven i Permira i Mid Europa kupiły firmę w 2016 r. (za 3,25 mld dol. - red.), więc to właściwy moment na rozpoczęcie tego procesu. Co ważne – wszystkie trzy fundusze planują uczestniczyć w naszym dalszym rozwoju i pozostać współwłaścicielami po debiucie giełdowym. Dla Allegro, firmy działającej w Polsce, to świetna perspektywa znaleźć się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach oferty publicznej planujemy pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł, co umożliwi nam spłatę części zadłużenia. Da nam to większą elastyczność finansową i możliwość skupienia się na dalszych inwestycjach i innowacjach rozwijających naszą platformę.

Czemu wybraliście giełdę w Warszawie? Sentyment sentymentem, ale czy na polskim rynku jest wystarczająco dużo pieniędzy, by kupić akcje Allegro?

Tak, jesteśmy przekonani, że polska giełda ma wystarczająco duży potencjał. Jednocześnie, ofertę naszych akcji będziemy kierować zarówno do inwestorów krajowych, jak i zagranicznych.

Chcecie wejść na parkiet, zanim Amazon uruchomi polską platformę sprzedażową?

Nie jest to dla nas motywatorem. Skupiamy się na tym, co ma znaczenie dla kupujących i sprzedających na Allegro: zwiększaniu zakresu asortymentu i wygody zakupów, poprawie warunków cenowych i terminów dostawy. Co robią nasi konkurenci, to ich sprawa.

Planujecie ekspansję zagraniczną?

Nie w tym momencie, ale nie tak dawno ułatwiliśmy sprzedaż na eksport, więc w pewnym sensie sięgamy poza Polskę. Obecnie nie planujemy natomiast uruchamiania naszej platformy w innych krajach. W Polsce jest ciągle ogromy potencjał wzrostu. Na Allegro kupuje ponad 12 mln internautów, ale obroty na naszej platformie wciąż stanowią tylko 3 proc. handlu detalicznego (dane za ub.r. - red.).

Wasz flagowy projekt Smart do końca czerwca zasubskrybowało 17 proc. kupujących. Teraz przyciągnąć więcej Allegrowiczów będzie trudniej, zwłaszcza że odkąd rząd wypuścił nas z domów, Smart nie jest darmowy. Jakie zachęty planujecie?

Darmowy Smart przedłużaliśmy przez cały lockdown bez żadnych zobowiązań dla klientów. Część osób, która wtedy wypróbowała pakiet, dołączyła na dłużej. Jestem przekonany, że nasz gest w czasie, gdy ludzie nie bardzo mieli alternatywę dla zakupów internetowych, będzie procentował w przyszłości, bo zadowoleni klienci z nami zostaną. 49 zł rocznie to nie jest wygórowana cena za bezpłatne dostawy, po lockdownie zrobiliśmy zresztą tymczasową promocję na 39 zł.

