Wicepremier na briefingu prasowym zwołanym podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, mówiła, że w ciągu najbliższych dni w tym miejscu uczestnicy forum będą się zastanawiać nad perspektywami rozwoju gospodarczego w niepewnym czasie z powodu kryzysu wywołanego przez koronawirusa.

"Będziemy zastanawiać się nad tym, jak budować mechanizmy odporności dla polskiej gospodarki. Ale nie tylko, ponieważ wyjątkowymi gośćmi tegorocznej konferencji są przedstawiciele, nasi przyjaciele, liderzy opozycji białoruskiej,. Dlatego chciałabym dziś zapowiedzieć jeden ważny program, który uruchomiamy od jutra" - zapowiedziała Emilewicz.

Jak dodała, premier Mateusz Morawiecki zobowiązał do tego, "by przygotować program, który sprawi, że młode spółki technologiczne, firmy, które dzisiaj są aktywne i działają na rynku białoruskim znalazły swoją bezpieczną zatokę, swój bezpieczny port, w Polsce". Jak wskazała, dlatego resort uruchamia program "Poland. Business Harbour".

"To jest program adresowany dla firm, zarówno dla freelancerów, start-upów, małych i średnich, ale i dużych firm, które dziś, czując bardzo dużą niepewność polityczną dla Białorusi, szukają bezpiecznego miejsca. Tym bezpiecznym miejscem z całą pewnością może być - i chcemy - aby była dla nich Polska. Mamy doświadczenie konsekwentnego budowania sukcesu gospodarczego w ciągu minionych 30 lat" - powiedziała Emilewicz.

Podkreśliła, że nasz kraj ma doświadczenie również dlatego, bo polska rzeczywistość gospodarcza opiera się na małych i średnich firmach. "Także coraz więcej dużych podmiotów gospodarczych i tych polskich, ale także bezpośrednich inwestorów zagranicznych poszukuje współpracy z tymi, którzy tworzą dziś nowoczesne rozwiązania. I dla nich jesteśmy otwarci" - mówiła.

Emilewicz przekazała, że program "Poland. Business Harbour" to kompleksowy pakiet, ułatwiający freelancerom, start-upom, MŚP, jak i dużym firmom, bezproblemową realokację na terytorium Polski. Koordynatorami programu są Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacją Startup Hub Poland.

"Proponujemy szybką ścieżkę wizową dla zarówno samych przedsiębiorców oraz ich rodzin, aby mogli bezpiecznie i szybko do Polski przyjechać. Także szybką ścieżkę w zakresie obsługi związanej ze wszystkimi wymaganiami, jakie dziś wiążą się z ograniczeniami pandemicznymi" - tłumaczyła Emilewicz.

Jak mówiła, dzięki pakietowi usług, będzie można dowiedzieć się m.in. tego, jak szybko i sprawnie rozpocząć działalność na terenie Polski, uzyskać wsparcie przy realokacji pracowników i ich rodzin, czy otrzymać prawną i wizową pomoc w formule "business concierge". Poza tym osoby fizyczne i firmy z Białorusi mogą liczyć na ułatwienia w kontakcie z samorządami, czy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które aktywnie włączyły się w przygotowanie oferty dla realokowanych pracowników i ich rodzin, tworząc tymczasową przestrzeń biurową i mieszkaniową.

Szefowa resortu rozwoju przekazała, że partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia jest organizacja pozarządowa, która zajmuje się wspieraniem, wyławianiem talentów w różnych miejscach na świecie od kilku lat - to fundacja Startup Poland. "To ich eksperci rosyjsko-białorusko i angielskojęzyczni będą tymi, którzy będą wspierać przedsiębiorców białoruskich w przyjeździe i ulokowaniu się w Polsce" - powiedziała. Dodała, że do współpracy w programie zgłosiły się także mniejsze i większe firmy z szerokorozumianej branży IT.

Emilewicz przekazała, że od środy na potrzeby programu, zostanie uruchomiana specjalna strona internetowa oraz infolinia.