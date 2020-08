W obecnej sytuacji, jeszcze bardziej niż zazwyczaj, firmy oczekują pełnej mobilności. Liczy się także jak największe odciążenie przedsiębiorcy od działań, które niepotrzebnie angażują jego czas – ten lepiej przeznaczyć na prowadzenie biznesu. Dodatkowo oferta finansowa musi być prosta i zrozumiała, a koszty floty samochodowej powinny być przewidywalne. Nikt przecież nie lubi być zaskakiwany nieprzewidzianymi wydatkami, zwłaszcza przedsiębiorcy. Naprzeciw takim oczekiwaniom wyszedł Volkswagen Financial Services (VWFS), który wraz z marką Volkswagen Samochody Dostawcze przygotował ofertę leasingu Autonajem.

Elastyczna oferta

Autonajem umożliwia rozbudowanie floty bez konieczności wydawania własnych środków finansowych na zakup auta, dzięki czemu więcej pieniędzy firma może przeznaczyć np. na inwestycje. Jednocześnie oferta umożliwia poprawę wskaźników finansowych, gdyż raty leasingu stanowią koszt uzyskania przychodu. Jeśli dodamy do tego stałe, przewidywalne opłaty przez cały okres trwania umowy i szeroki pakiet usług dodatkowych, mamy rozwiązanie, któremu warto dokładnie się przyjrzeć.

Zrobimy to na przykładzie dwóch popularnych aut dostawczych marki Volkswagen – Caddy i Craftera. Pierwszy to klasyczny miejski „dostawczak”, łatwy w parkowaniu i manewrowaniu na zatłoczonych ulicach. Jego ładowność w podstawowej wersji Furgon wynosi 750 kg i 3,2 m sześć. objętości załadunku. Drugi to znacznie większe auto o ładowności od 3 do nawet 5 ton, ze skrzynią umożliwiającą przewożenie większych gabarytowo ładunków, m.in. na europaletach.

Płaci się tylko część ceny

Wyjaśnijmy jednak na początek, co oznacza oferta Autonajem. W tradycyjnym finansowaniu zakupu auta, na przykład za pomocą kredytu, nabywca musiał spłacać jego pełną wartość plus odsetki. Miesięczne raty były więc wysokie, a na koniec klient stawał przed koniecznością sprzedaży używanego auta na rynku wtórnym, co zajmowało czas i kosztowało wiele nerwów.

W ofercie Autonajem spłacana jest natomiast nie całość, a jedynie części ceny samochodu, odpowiadająca rynkowej utracie wartości w określonym czasie. Inaczej mówiąc, jeśli bierzemy nowego Volkswagena Caddy na trzy lata, zapłacimy za jego użytkowanie tyle, o ile obniży się jego wartość w okresie użytkowania. Kwotę tę będziemy spłacali w równych ratach przez od 2 do 4 lat i to właśnie powoduje, że miesięczne raty mogą być niskie.

Raty w Autonajmie są elastyczne. Można je obniżyć, wnosząc opłatę wstępną w wysokości do 30 proc. wartości samochodu. Wysokość opłat zależy także od deklarowanego rocznego przebiegu auta – im mniejszy, tym i raty są niższe. Wybierając więc określony model, intensywność jego użytkowania, czas umowy oraz wysokość opłaty wstępnej, można idealnie dopasować wysokość comiesięcznych wydatków na auto do swojego budżetu.

Volkswagen Caddy Furgon o wartości 84 304 zł brutto kosztował będzie miesięcznie 1035 zł netto. To jednak cena przy założeniu, że opłata wstępna wyniesie 0 proc. Jeżeli zdecydujemy się wnieść wstępną opłatę 10-proc., czyli 8430 zł, to rata zmniejszy się do 931 zł. W obydwu powyższych konfiguracjach mowa o umowie na 48 miesięcy, przy całkowitym przebiegu na poziomie 160 tys. km.

Jeżeli potrzebujemy większego auta, możemy zdecydować się na Volkswagena Craftera w wersji Furgon. Przy zerowej opłacie wstępnej i przebiegu na poziomie 160 tys. km zapłacimy za niego 1595 zł. To cena przy 48 miesiącach umowy. Jeżeli zdecydujemy się na wniesienie opłaty w wysokości 10 proc. jego wartości – 13 186 zł – rata spadnie do 1349 zł.

Oczywiście Caddy i Crafter nie wyczerpują oferty modeli finansowanych w systemie Autonajem. Jest ich o wiele więcej, podobnie jak wersji nadwoziowych i podwoziowych. Z oferty Autonajem mogą skorzystać przedsiębiorcy potrzebujący m.in. mikrobusów, chłodni, lawet, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, aut serwisowych, karawanów pogrzebowych, a nawet kamperów. Tym, co łączy całą ofertę, są niskie, niezmienne miesięczne raty, pozwalające lepiej zaplanować biznes w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu.

Serwis za pięć złotych

Oferta Autonajem VWFS obejmuje także szeroki pakiet usług, z których część jest obligatoryjna, a część opcjonalna. Do tych pierwszych należą opieka serwisowa i naprawy, zarządzanie szkodami komunikacyjnymi i ubezpieczenie. Do opcjonalnych – opony, samochód zastępczy oraz ubezpieczenie bankowe GAP/RTI. W ramach Autonajmu dostępna jest też oferta promocyjnego ubezpieczenia komunikacyjnego. Jakie są korzyści z takich rozwiązań?

Przede wszystkim zdejmują one z przedsiębiorcy konieczność zajmowania się serwisem użytkowanego auta. Firma leasingująca dopilnuje bowiem wszystkich przeglądów wymaganych przez producenta pojazdu w ASO, wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w karcie przeglądowej. Cena pakietu Full Service wynosi w promocji jedynie 5 zł miesięcznie przy wyborze rocznego przebiegu do 40 tys. km. Przedsiębiorca nie ponosi więc ryzyka związanego z rosnącymi kosztami serwisowania auta, a do tego, korzystając z promocji, może obniżyć cenę pakietu serwisowego od 8 do 14 tys. zł (w zależności od modelu) w całym okresie użytkowania.

Z kolei zarządzanie szkodami komunikacyjnymi to koszt zaledwie 10 zł miesięcznie. W zamian za to całe ryzyko związane ze szkodami jest po stronie firmy leasingującej. Całodobowe Centrum Techniczne Volkswagena w razie konieczności przejmuje organizację wszystkich czynności związanych z przyjęciem zgłoszenia szkody od klienta, naprawą samochodu w autoryzowanych stacjach blacharsko-lakierniczych oraz rozliczeniem z zakładem ubezpieczeń i stacją obsługi. Centrum Techniczne to grupa profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem motoryzacyjnym, którzy pomagają klientom zarządzać flotą na co dzień i w sytuacjach kryzysowych.

Stała stawka

Usługi dostępne jako opcja pozwalają m.in. na oszczędność czasu, związaną z wymianą opon oraz ograniczenie ryzyka związanego z niesprawnością lub utratą auta. W ramach takiej umowy firma leasingująca pokrywa koszty zakupu opon we wskazanej liczbie, klasie i rozmiarze, a także zapewnia ich wymianę, wyważanie i przechowywanie w stacjach obsługi. W ramach umowy można wybrać trzy klasy opon.

Usługą opcjonalną jest także zorganizowanie samochodu zastępczego na okres nawet do 30 dni w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży auta. Samochód zastępczy przysługuje też na okres napraw planowanych i trwających dłużej niż 24 godziny, jeśli były one wcześniej uzgodnione z Centrum Technicznym. Korzystając z takiej usługi, przedsiębiorca nie musi więc ograniczać swojej działalności w przypadku niesprawności auta.

Wszystkie te usługi, zarówno obligatoryjne, jak i opcjonalne, przeliczane są na stałe, miesięczne raty, których wysokość nie zmienia się przez cały okres umowy. Klient korzystający z oferty Autonajem Volkswagen Financial Services wie więc dokładnie, jaka będzie wysokość kwoty na fakturze, którą rozlicza się co miesiąc. Jeśli korzysta z kilku aut, może je rozliczyć jedną miesięczną fakturą na stałą kwotę.

__________________________________________________________________________________

Zawsze nowe auto

Umowę leasingową można podpisać nawet na 24 miesiące. Po tym okresie można oddać auto do dealera i wziąć nowe w ramach nowej umowy leasingowej. Oznacza to, że w firmowej flocie możemy mieć niemal zawsze nowe auta. Co to oznacza?



• Nowy samochód to zazwyczaj większa oszczędność paliwa, lepsze osiągi, wyższy poziom bezpieczeństwa i najlepszy dostępny w danej chwili standard wyposażenia.



• Nowy pojazd to także oszczędność czasu i pieniędzy, traconych dotąd na wizyty w warsztatach. Mamy więc firmowe auto przez cały czas na gwarancji.



• Odpada problem związany z koniecznością sprzedaży samochodu na rynku wtórnym. Nie musimy wydawać pieniędzy na ogłoszenia, tracić czasu i nerwów w dyskusjach z klientami. Po prostu oddajemy samochód firmie leasingowej po zakończeniu umowy i wybieramy nowy w ramach nowej umowy leasingowej.



• Zmieniamy auto, podążając za potrzebami firmy, motywujemy pracowników, dając im wygodne narzędzie do pracy.

GRK

Partner: