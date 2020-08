Firmy długo rywalizowały pomysłami, by móc pokazać się podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Do piątej edycji Start-up Challenge zgłosiło się 250 początkujących przedsiębiorstw. Nie tylko z Polski, bo również Czech, Estonii, Francji, Islandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz USA.

Uwzględniając wymogi konkursowe, zgodnie z którymi w rywalizacji mogą wziąć udział firmy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat, jury wybrało 18 najbardziej wyróżniających się: Ai Factory, Biotts, Customy, Dac, EasyFootings, Gamehag, GGPredict, Heavy Kinematic Machines, Holo4Labs, Hugo Green Solutions, ICsec, KPMP, MC2 Innovations, NataLab, Panamint, Progresja Space, Silencions.

– Do Start-up Challenge 2020 aplikowało wiele ciekawych, nowych biznesów. Rywalizacja w finale podczas European Tech and Start-up Days będzie wyjątkowo wyrównana. Dodatkowo w tej edycji uczestnicy konkursu zaprezentują swoje pomysły także przed uczestnikami śledzącymi wydarzenie online. To szansa na dotarcie do inwestorów z całego świata – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech Start-up Days w Katowicach, prezes Grupy PTWP.

Przedstawienie swojej firmy podczas największego spotkania gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej to okazja nie tylko do pokazania się szerszej publiczności za sprawą transmisji w internecie, lecz także przekonania potencjalnych inwestorów. European Tech and Start-up Days od pięciu lat jest bowiem miejscem kuluarowych rozmów na temat nowych projektów czy wymiany doświadczeń. Również w tym roku swój udział na wydarzeniu zapowiedzieli eksperci i przedsiębiorcy-praktycy z wiedzą z zakresu innowacyjnej gospodarki, a także przedstawiciele administracji rządowej. Wśród gości będą m.in. Justyna Orłowska, dyrektor Programu GovTech Polska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji, Jarosław Królewski, szef Synerise, Łukasz Otta, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w Siemens czy Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich.

Organizatorzy zaplanowali podczas wydarzenia dyskusje panelowe na takie tematy jak wykorzystanie w biznesie usług chmurowych, sposoby rozwijania sprzedaży w sieci czy rozwój sztucznej inteligencji i internetu rzeczy. Oprócz możliwości porozmawiania z liderami cyfrowej gospodarki finaliści tegorocznej edycji będą również rywalizować o grant finansowy – nagrodę wynoszącą łącznie 50 tys. zł. Najlepsze firmy mogą też liczyć na wszechstronne wsparcie Śląskiego Funduszu Rozwoju, a także Katowickiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej, która zaoferowała doradztwo inwestycyjne, prawne, podatkowe i finansowe, a także pomoc w przygotowaniu procedury zmierzającej do uzyskania decyzji o wsparciu KSSE dla projektów inwestycyjnych finalistów. Zwycięzcy będą mogli skorzystać też z mentoringu w ramach inicjatywy Incredibles – programu wspierającego młode firmy technologiczne, stworzonego przez Sebastiana Kulczyka.

European Tech and Start-up Days odbędzie się w dniach 3‒4 września 2020 r. Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest przez stronę www.estartupdays.eu. Wydarzenie odbędzie się zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa.