Dyskusje podczas EKG podzielono na 10 bloków tematycznych. Głównym wątkiem z pewnością będzie to, jak poukładać gospodarkę po pandemii, aby wróciła na ścieżkę szybkiego wzrostu.

W bloku Energia i klimat rozmowy będą toczyć się wokół Nowego Zielonego Ładu i transformacji energetycznej, przed którą stoi Stary Kontynent. Zaproszeni goście będą mówić o tym, jak najefektywniej wykorzystać środki przeznaczone na ten cel – również po to, by przebudować opartą na węglu strukturę polskiej energetyki. Będzie mowa o rozwoju odnawialnych źródeł energii. W panelu „Energia odnawialna w Polsce, w Europie, na świecie” eksperci zastanowią się nad tym, czy trwający rozwój technologii wraz ze spadkiem kosztów produkcji i instalacji będzie dalej się utrzymywał. We współczesnej energetyce wzrasta też rola i zaangażowanie firm technologicznych, które opracowują nowe sposoby zarządzania energią. To trend, który coraz bardziej będzie zauważalny również w Polsce. Dlatego zaproszeni goście zdiagnozują, jaki potencjał mają dziś inwestycje prywatne i publiczne w tym sektorze. Będzie też dyskusja o tym, co powinno zrobić państwo, aby ułatwić rozwój OZE.

Innym energetycznym tematem będzie rola poszczególnych źródeł – gazu, wodoru, fotowoltaiki czy turbin wiatrowych. Odpowiednie proporcje w tzw. miksie energetycznym to bowiem wyzwanie, przed którym stoi zwłaszcza Polska w obliczu konieczności stopniowego odchodzenia od węgla. Omówione zostaną najważniejsze inwestycje w tym zakresie, a także ich szanse i perspektywy.

COVID-19 pokazał, jak ważną rolę pełni umiejętne zarządzanie finansami. Podczas EKG uczestnicy będą rozmawiać o wpływie pandemii na ten sektor – zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i sektora publicznego. Eksperci ocenią też dotychczasowe działania pomocowe – nasze tarcze antykryzysowe i instrumenty wprowadzone przez Komisję Europejską. W programie znajdą się debaty o kondycji budżetowej samorządów i banków. Przeanalizowane zostaną też zmiany w polityce fiskalnej państwa – PIT i CIT, a także potencjalnego podatku cyfrowego dotyczącego gigantów technologicznych.

Blokiem pokrewnym będzie międzynarodowa współpraca gospodarcza, zachwiana po zamknięciu granic. Czy w związku z chęcią wspierania rodzimych gospodarek zagraża nam dziś nowy protekcjonizm? Co po COVID-19 stanie się z globalizacją? Co dalej z łańcuchami dostaw – czy zostaną skrócone do poszczególnych kontynentów? Na te pytania odpowiedzą w tym bloku eksperci i politycy z Polski i zagranicy.

Niektórym branżom pandemia stwarza szanse na dynamiczny rozwój. Tak jest w przypadku transportu, który za sprawą lockdownu znacznie zyskał na znaczeniu. Dlatego jednym z tematów rozmów będzie strategia transportowa dla Polski, przyszła rola Centralnego Portu Komunikacyjnego czy rozwój portów morskich.

W odbudowie gospodarki dużą rolę muszą też odegrać samorządy. Przedstawiciele małych ojczyzn porozmawiają o tym, jak poprawić model partnerstwa publiczno-prywatnego, transport publiczny czy zachować stabilność gminnych budżetów.

Odbudowa i wyjście z recesji nie będą jednak możliwe bez nowych inwestycji. Dlatego w bloku Inwestycje i zarządzanie istotnymi tematami będzie rynek budowlany czy projekty realizowane przez instytucje publiczne. Paneliści ocenią też, jak w kryzysowej sytuacji sprawdziło się elastyczne zarządzanie.

Innym istotnym tematem będzie rozwój przemysłu. Eksperci zastanowią się, jak sprostać obecnym wyzwaniom na rynku pracy, dostosować linie produkcyjne branż dotkniętych lockdownem czy jednocześnie z walką z koronawirusem podjąć działania zmierzające do redukcji CO2. Ważną częścią dyskusji będzie też segment spożywczy – podobnie jak inne dziedziny handlu starający się zwiększyć swoje udziały w sprzedaży przez internet.

Omówione zostaną obecnie wdrażane projekty dotyczące cyfryzacji i nowych technologii – chmura cyfrowa, technologia 5G, sztuczna inteligencja czy e-commerce. W obecnej sytuacji to elementy, bez których trudno wyobrazić sobie dalszy rozwój gospodarczy i innowacyjne przedsiębiorstwa.

Podczas EKG uczestnicy będą też rozmawiać na temat tego, jak pandemia zmieniła poszczególne rynki – np. branżę nieruchomości – która choć na pandemii bezpośrednio nie ucierpiała zbyt mocno, to niewykluczone, że za sprawą coraz powszechniejszej pracy zdalnej będzie musiała zmienić swoje podejście do obiektów biurowych. Inną sferą przechodzącą covidową rewolucję jest marketing, który z otwartych przestrzeni musi rozwijać się przede wszystkim w sieci – zarówno poprzez media społecznościowe, jak i obecność w coraz popularniejszym e-sporcie.

Rejestracja trwa do 2 września 2020 r. na www.estartupdays.eu. Podczas wydarzenia trwającego od 2 do 4 września przestrzegane będą wszystkie wymagane obostrzenia sanitarne. W tym roku wyjątkowo transmitowane online będą też wszystkie panele dyskusyjne.