Pomimo COVID-19 swoją obecność w stolicy Górnego Śląska zapowiedzieli politycy, przedsiębiorcy i eksperci ze świata nauki i biznesu. Od 2 do 4 września, z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, będą oni dyskutować o tym, jak bezboleśnie przejść przez dalszą część pandemii i możliwie szybko wrócić na ścieżkę wzrostu.

Jak co roku organizatorzy zaprosili do dyskusji osoby na co dzień podejmujące kluczowe decyzje dla świata ekonomii. Nie zabraknie szefów resortów. Obecność zapowiedzieli już minister finansów Tadeusz Kościński i minister klimatu Michał Kurtyka. Przedstawiciele władz będą mówić o tym, jak państwo może aktywnie przyczynić się do odbicia w gospodarce, jak usprawnić współpracę między administracją a biznesem, a także o tym, w jaki sposób Polska powinna wykorzystać środki przyznane w ramach Nowego Zielonego Ładu.

W dyskusjach panelowych i kuluarowych rozmowach wezmą też udział przedsiębiorcy i menedżerowie. Zaletą organizowanych na kongresie dyskusji od dawna była ich różnorodność, stąd również teraz w Katowicach znajdą się przedstawiciele wielu pozornie odległych od siebie sektorów. Będą dyskutować o tym, czego nauczyła nas obecna sytuacja, jak poradzić sobie z trudnościami i jak najmniej dotkliwie przejść przez kryzys. Opowiedzą o tym, co COVID-19 oznacza w ich branży, jakie są jego konsekwencje – zagrożenia i szanse.

W kwestii transformacji cyfrowej i rozwijającego się także w czasie pandemii przemysłu 4.0 głos zabierze Dominika Bettman, prezeska Digital Industries Siemens. Stanowisko polskiej branży odzieżowej, która ucierpiała za sprawą zamknięcia galerii handlowych, przedstawi natomiast Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. O tym, jak ważna jest trwająca transformacja energetyczna dla rozwoju biznesu i ochrony środowiska, opowie Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy. O logistyce w czasach COVID-19 i wyzwaniach branży transportowej będzie mówił Marek Staszek, prezes DB Cargo Polska.

Podczas EKG nie zabraknie również głosu sektora bankowego, który będzie reprezentował m.in. Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego. Z kolei perspektywę inwestorów zaprezentuje Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments.

W spojrzeniu na europejską gospodarkę nie da się abstrahować od unijnej nowej perspektywy budżetowej, która przez kolejne sześć lat ma być dźwignią rozwoju odbudowującego się kontynentu. Dlatego organizatorzy zaprosili do Katowic również polityków na co dzień uczestniczących w polityce na forum unijnym. Wśród panelistów znajdzie się Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie europoseł. Pomimo trwającej pandemii nie zabraknie również gości z zagranicy – organizatorom zależy bowiem na tym, aby dyskusje podczas EKG łączyły w sobie lokalne i międzynarodowe perspektywy. Przyjedzie m.in. Frans Timmermans – wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu.

Rejestracja na odbywający się kongres w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym trwa do 2 września. Stacjonarne sesje dyskusyjne będą też transmitowane w internecie na www.eecpoland.eu, które będą mogli oglądać wszyscy zainteresowani wydarzeniem.