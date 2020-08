Rządzący przedstawili już wstępne założenia „nowego otwarcia" w gospodarce komunalnej. Konkretne przepisy mają zostać przedstawione po wakacjach. Już dziś wiemy jednak, że kluczową zmianą będzie zniesienie zakazu składowania frakcji kalorycznych, wydłużenie do 3 lat okresu dopuszczalnego magazynowania, poluzowanie części wymogów przeciwpożarowych i - potencjalnie - urynkowienie instalacji do spalania odpadów. Zmiany są głębokie i zdążyły już podzielić branżę. Część chwali je za urealnienie sytuacji na rynku i szansę na zbudowanie nowej infrastruktury. Inni przekonują z kolei, że to przekreślenie dotychczasowych reform, kolejny wstrząs dla systemu i krok wstecz. Przed nami proces konsultacji tych projektów, dlatego warto już dziś zacząć rozmawiać, które rozwiązania mogą się sprawdzić, a które wymagają dalszej pracy.

Więcej na ten temat podczas debaty Kolejna rewolucja odpadowa i restart systemu - co oznacza dla branży i co wymaga korekty?

2 września o godz. 11.00 na www.gazetaprawna.pl

Podczas dyskusji poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

• tymczasowe zniesienie zakazu składowania frakcji kalorycznych - jak wpłynie na rynek? Czy mamy w Polsce wystarczająco składowisk, by skierować tam odpady? Jak wpłynie to na ceny w instalacjach komunalnych i w samorządach?

• nowe inwestycje w infrastrukturę odpadową - na jakich zasadach powstaną, gdzie i kiedy? Najbliższe dwa lata mają być - jak zapowiadał wiceminister klimatu Jacek Ozdoba - okresem boomu inwestycyjnego. Co może przeszkodzić tym śmiałym planom? Ile ITPOK-ów powstanie w Polsce i w jakim trybie? Czy pieniądze trafią też do recyklerów?

• zmiany dla gmin: korzystniejsze liczenie recyklingu i uelastycznienie selektywnej zbiórki. Jak w nowej rzeczywistości powinny sobie poradzić samorządy? Czy propozycja zniesienia podziału na 5-frakcji w wybranych gminach to dobre, czy złe rozwiązanie? Jak miałby wyglądać nowy system? Czy samorządy zdążą zreformować swój system w 2 lata?