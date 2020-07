Pierwotnie, termin w którym osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką musiały wpisać się do CRBR, upływał w poniedziałek, 13 lipca. Jednak ze względu na czasowy brak dostępu do strony internetowej rejestru, termin zgłoszeń został wydłużony także na wtorek 14 lipca.

We wtorek resort poinformował jednak, że znowu wydłuża termin zgłoszeń do CRBR, do czasu usunięcia trudności związanych z systemem odsługującym rejestr. Dodano, że o nowym terminie MF poinformuje z wyprzedzeniem w osobnym komunikatem.

"Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu informujemy, że występują zakłócenia w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Część użytkowników ma trudności z wypełnieniem formularza. Pomimo utrudnień, jest możliwość rejestrowania się w CRBR. Wczoraj wpłynęło ok. 20 tys. zgłoszeń" - podało MF w komunikacie.

Resort wyjaśnił, że w związku z tym oraz z planowanymi pracami serwisowymi dotyczącymi profilu zaufanego, "do biegu terminów o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, nie wlicza się czasu wystąpienia utrudnień".

CRBR został utworzony, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązek budowania rejestru został nałożony na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Brak wpisu do rejestru CRBR może spowodować nałożenie kary pieniężnej. W przypadku powstania błędu podczas składania danych spółka powinna skorzystać z instytucji korekty.

Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji danych do CRBR mają: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.), spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Przekazywanie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się w sposób elektroniczny na portalu podatki.gov.pl pod adresem crbr.podatki.gov.pl. Przedsiębiorcy dzięki rejestracji mogą uzyskać szczegółowe informacje o innych kontrahentach i tym samym uniknąć relacji z podmiotami zamieszanymi w działalność przestępczą.

Za pomocą dostępnych rejestrów Ministerstwo Finansów sprawdzi, czy spółki zobowiązane do złożenia danych faktycznie wywiązały się z zadania oraz czy zgłosiły właściwe osoby jako zarządców spółki.

Każda spółka we własnym zakresie wskazuje beneficjenta rzeczywistego na podstawie statutu, rejestru lub umowy spółki. W przypadku problemów z ustaleniem właściwej osoby Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Rejestru.