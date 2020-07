"Z #TarczaFinansowaPFR skorzystało już prawie 320 tys. firm w całej Polsce, zatrudniających blisko 3 mln pracowników" - wskazał na Twitterze Polski Fundusz Rozwoju.

Podano, że wsparcie, które trafiło do mikroprzedsiębiorstw wynosi 17,3 mld zł, a dla małych i średnich firm - prawie 39,9 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.

Program Tarczy Finansowej realizowany jest we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.