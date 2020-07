"Przedsiębiorstwa odbudowują zatrudnienie i coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację" - to główne wnioski z kolejnej edycji badania BGK "Kondycja MŚP w okresie epidemii koronawirusa oraz ocena skuteczności tarczy antykryzysowej".

Jak podał w środowym komunikacie BGK, istotnie wzrasta odsetek MŚP, które działają na taką samą skalę, jak przed pandemią lub nawet większą. Obecnie stanowią one 47,9 proc., a więc o 19,4 proc. więcej niż w poprzednim, czerwcowym pomiarze.

"Przedsiębiorcy finansowo radzą sobie coraz lepiej. Ponad jedna trzecia firm z sektora MŚP (35,4 proc.) określa swoje aktualne przychody jako porównywalne do tych z lutego (wzrost o 13,4 proc.) lub wyższe (wzrost o 5,9 proc.)" - czytamy.

Z badania wynika, że firmy odbudowują zatrudnienie. "Większość przedsiębiorców (88,8 proc.) określa aktualny stan zatrudnienia jako niezmieniony w stosunku do lutego. W drugiej połowie maja skala redukcji zatrudnienia była maksymalna i wynosiła około 500-600 tys. miejsc pracy. Obecnie wynosi 76 tys. miejsc pracy w porównaniu z początkiem pandemii" - napisano.

Jak przekazał BGK, 81,9 proc. firm korzysta lub zamierza skorzystać z tarczy antykryzysowej. Wskazano, że na popularności zyska Tarcza Finansowa PFR.

Według głównego ekonomisty BGK Mateusza Walewskiego odmrażanie gospodarki sprawia, że przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację w kontekście prowadzenia biznesu.

Dodał, że to wynik m.in. odbudowywania się popytu na dobra i usługi a także działania tarcz antykryzysowych. "Z ich narzędzi korzysta lub zamierza skorzystać 81,9 proc. firm z sektora MŚP. Niezmiennie najpopularniejszym instrumentem tarczy antykryzysowej są zwolnienia ze składek ZUS na okres 3 miesięcy – korzysta z nich 77,2 proc. firm, w poprzednim pomiarze było to 75,7 proc. Dodatkowo nadal znaczna część przedsiębiorców, korzysta lub zamierza skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych – 55,3 proc. w porównaniu z 63,9 proc. w poprzedniej fali. Na trzecie miejsce pod względem popularności awansowała tarcza finansowa PFR, z której korzysta 26,1 proc firm" - powiedział Walewski.

Jego zdaniem istotnie wzrasta odsetek MŚP, które działają na taką samą skalę, jak przed pandemią lub nawet większą. "Obecnie stanowią one łącznie 47,9 proc., a więc o 19,4 proc. więcej niż w poprzednim, czerwcowym pomiarze. Od poprzedniego pomiaru znacząco zmniejszył się odsetek firm z sektora MŚP, które działają w ograniczonej skali w stosunku do lutego br. – widzimy spadek z 69,3 proc. do 51,6 proc." - mówił.

Wskazał, że 35,4 proc. firm z sektora MŚP określa swoje aktualne przychody jako porównywalne do tych z lutego lub wyższe.

"Przeciętny deklarowany przez przedsiębiorców z sektora MŚP spadek przychodów w odniesieniu do lutego sięga obecnie ok. 22 proc. Co ważne firmy odbudowują zatrudnienie. 88,8 proc. określa aktualny stan zatrudnienia jako niezmieniony w stosunku do lutego. Systematycznie maleje odsetek firm, które zredukowały zatrudnienie w związku z pandemią – z 35,2 proc. na przełomie kwietnia i maja do 9,2 proc. obecnie" - podkreślił.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju; wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.