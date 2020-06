Jak wynika z badań „Doświadczenia HR” przeprowadzonych na potrzeby wydarzenia OLX Praca KNOW HOW 2020, aż 84 proc. pracodawców stwierdza, że dziś trudniej o pracownika niż jeszcze kilka lat temu, a 93 proc. uważa, że dziś trudniej utrzymać dobrego pracownika w firmie.

– Oprócz niedoboru wykwalifikowanych specjalistów i rotacji pracowników, wyzwaniem rynku jest przyspieszająca rewolucja technologiczna. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja są już obecne w procesie pozyskiwania pracownika, dlatego pracodawca musi korzystać z nowoczesnych technologii – wyjaśnia Michał Malewski, General Manager w OLX. – Digitalizacja tego procesu zaczyna się od ogłoszenia o pracę online. By dotrzeć do potencjalnego kandydata, korzysta się z narzędzi, które dopasowują jego potrzeby do oczekiwań pracodawcy. W serwisie OLX pracodawcy mogą wykorzystywać te narzędzia w efektywny sposób. Digitalizacja tego procesu zaczyna się od ogłoszenia o pracę online.

Chociaż nowoczesne technologie obecnie królują na rynku, najbardziej cenione przez pracodawców są dziś kompetencje miękkie, a przez pracowników – uniwersalne wartości i postawy. Jak wynika z badań serwisu OLX, pracownikom zależy w szczególności na trzech aspektach: normalności, symetrii i prawdzie. Co to oznacza w praktyce?

1. Więcej normalności:

Pracownicy chcą pracować w ludzkich warunkach i miłym otoczeniu. Szukają na rynku firm, w których mogą koncentrować się na obowiązkach zawodowych, mają jasno określony zakres działań i odpowiednie narzędzia do pracy.

2. Więcej symetrii:

Pracownik nie chce być traktowany jako dodatek do narzędzi pracy. Jego doświadczenie i zaangażowanie są cenne dla firmy, dlatego uważa, że powinien być uczciwie i godnie traktowany. Symetria to dla pracowników także poczucie sensu, jeśli chodzi o wykonywane działania i możliwość rozwoju przy codziennej realizacji obowiązków zawodowych i celów firmy.

3. Więcej prawdy:

Pracownicy uważają, że ogłoszenia o pracę często są niekompletne i czasem brakuje nawet podstawowych informacji takich jak: zakres obowiązków i wymiar pracy. Wciąż niewielu pracodawców upublicznia widełki płacowe. Co więcej, zdarza się, że podczas rozmów rekrutacyjnych rzeczywistość jest prezentowana w sposób niezgodny z realiami.

A co przyniesie przyszłość? Pracodawcy muszą mieć na uwadze prężnie rozwijające się nowe modele biznesowe, takie jak sharing economy, czyli ekonomia współpracy. Należą do niej, dobrze już znane na polskim rynku: wypożyczanie aut czy rowerów na minuty, podwożenie i podnajmowanie mieszkań, a przed nami rozwój takich sektorów, jak świadczenie drobnych usług, opieka nad osobami starszymi czy zwierzętami. Czas przeznaczony na pracę coraz częściej będzie dzielony między różne czynności przynoszące zysk, dlatego pracodawcy muszą sprostać również temu trendowi.