Serdecznie zapraszamy 2 lipca br o godzinie 11:00 na debatę online:

pt. „In technology we trust”

Czy digitalizacja uratuje gospodarkę? Czy zamiast w centrach handlowych zakupy będziemy robić w wirtualnych goglach? Czy asystenci głosowi zadbają o to żebyśmy kupowali szybko a rozrywka, edukacja i usługi będą nam dostarczane online? Czy przemysł się zautomatyzuje, czy technologia 5G sprawi że autonomiczne ciężarówki wjadą do pozbawianych pracowników fabryk, a my zakupy i prace wykonanamy zdalnie? I czy w tym świecie nie zwariujemy?.”

Debata odbywa się w ramach projektu Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości, corocznej ogólnopolskiej akcji Dziennika Gazety Prawnej, podczas której dziennikarze, przedsiębiorcy i przedstawiciele rządu wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

W trakcie dyskusji poruszymy następujące zagadnienia:

• w jaki sposób kryzys wpłynie na wykorzystanie technologii w konsumpcji, usługach i produkcji?

• w jaki sposób przedsiębiorcy powinni zarządzać organizacjami zdalnymi?

• technologia 5G, przemysł 4.0, gospodarka cyfrowa – puste buzz words czy rzeczywistość?

• czy polski biznes jest przygotowany do wykorzystania szansy jaką jest nowa rewolucja cyfrowa?

Zaproszeni uczestnicy:

• Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego

• Łukasz Otta, Digital Transformation Director – Siemens

• Grzegorz Rudno - Rudziński, Managing Partner - Unity Group

• Artur Wiza, Wiceprezes Zarządu - Asseco Poland



Debatę poprowadzi Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.