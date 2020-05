Od 1 marca 2021 r. akcjonariuszem spółki będzie osoba, która znajdzie się w rejestrze w postaci elektronicznej, prowadzonym wyłącznie przez podmiot kwalifikowany, czyli uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymiźródło: ShutterStock

Tarcza 3.0 przesunęła termin, do którego spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne muszą dokonać pierwszego wezwania do złożenia akcji w spółce. To ułatwi realizację całego procesu w czasach epidemii.