"Ruszyła procedura odwoławcza dla firm, które otrzymały decyzję częściowo pozytywną. Jeżeli przedsiębiorstwo ma podstawy do ubiegania się o różnicę między kwotą wnioskowaną, a otrzymaną - może złożyć odwołanie poprzez system bankowości elektronicznej" - napisał Polski Fundusz Rozwoju na Twitterze.

Zaznaczono, że odwołanie może też dotyczyć korekty liczby pracowników i tym samym korekty wnioskowanej kwoty. Wskazano, że odwołanie nie dotyczy zmiany miesiąca spadku obrotów lub sposobu porównania spadku obrotów. Dodano, że przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa odwołania w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od podpisania umowy.

Procedura odwoławcza - jak czytamy na stronach Funduszu - nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu programu Tarcza Finansowa PFR, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.