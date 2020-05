artykuł partnerski

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaprasza do zgłaszania się po BEZPŁATNE porady ekspertów porady@federacjaprzedsiebiorcow.pl jak spełnić wymogi sanitarne dot. COVID-19 w związku z odmrażaniem gospodarki. Zaprasza też do udziału w KONKURSIE dla branż hotelarskiej, gastronomicznej i beauty na firmę najlepiej przygotowaną do prowadzenia działalności w obliczu zagrożenia pandemią. Wyróżnione przedsiębiorstwa otrzymają tytuł „Strefa Bezpieczna od COVID-19”.