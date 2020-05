Jak podano w komunikacie przekazanym PAP, według stanu na 12 maja liczba aktywnych działalności gospodarczych w Polsce wynosi 2,46 mln firm, czyli tyle, ile na początku tego roku. Oznacza to, że dokładnie od miesiąca, czyli od 12 kwietnia, notujemy stopniowy wzrost liczby przedsiębiorstw, które wznawiają prowadzenie działalności gospodarczej.

"Dane z CEIDG, które napływają do nas w ostatnich tygodniach, mogą napawać optymizmem. To dobry prognostyk na kolejne tygodnie i sygnał, że polska gospodarka, pomimo trwającego stanu epidemii, wraca na tory rozwoju w warunkach +nowej normalności+. To również dowód na to, że ok. 17 mld zł, które nasze przedsiębiorstwa otrzymały dzięki tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej, to realne wsparcie dla naszego biznesu" - oceniła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Aby wzmocnić ten dobry trend, intensyfikujemy działania, które mają być impulsem do rozwoju naszej gospodarki. To m.in. pakiet mieszkaniowy czy też bon 1000 plus dla krajowej turystyki" - dodała.

Ministerstwo tłumaczy, że CEIDG to rejestr firm, w którym codziennie wprowadzane są przez przedsiębiorców zmiany, m.in. dot. zawieszenia działalności gospodarczej - z datą wsteczną - lub uruchomienia działalności gospodarczej z datą przyszłą.

Z danych rejestru wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2020 r., czyli do dnia ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, liczba aktywnych działalności gospodarczych w naszym kraju wzrosła z 2,40 mln do 2,47 mln.

MR zauważa, że w okresie 11 marca - 12 maja 2020 r. zmniejszyła się ona o zaledwie 0,89%, co przekłada się na 21,9 tys. działalności gospodarczych mniej. Obecnie wynosi ona 2,456 mln aktywnych działalności.

"Aktualna liczba aktywnych działalności gospodarczych jest więc bardzo zbliżona do tej z początku 2020 r. - w dniach 1-2 stycznia mieliśmy 2,460 mln firm, które prowadziły własną działalność gospodarczą. Pierwsze majowe dane, pochodzące z CEIDG, potwierdzają zatem optymistyczne informacje z ostatnich tygodni kwietnia" - ocenia resort rozwoju.

Zauważono, że w okresie od 11 marca do 12 kwietnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem odsetka zawieszeń o 9,9 proc. (z poziomu 440,8 tys. do 484,5 tys.). Natomiast w dniach 12 kwietnia – 12 maja liczba zawieszonych firm spadła do 470 tys.

Ministerstwo przypomina, że zawieszenie działalności gospodarczej zapobiega wpadnięciu przez firmę w pętlę kłopotów i jej upadkowi. To opcja dla firm dotkniętych sytuacją losową, taką właśnie jak np. obecna pandemia koronawirusa, czy też choroba albo wyjazd za granicę. Przyczyną zawieszenia działalności może być również jej sezonowy charakter.

Według MR przedsiębiorcy prowadzący działalność sezonową korzystają z tej możliwości szczególnie chętnie. Można po nią sięgnąć w każdej chwili. Zgodnie z przepisami działalność gospodarczą można zawiesić również z datą wsteczną bądź przyszłą.

Poinformowano, że w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zwolniony jest z: płatności składek ZUS; zaliczek na podatek dochodowy; nie musi też składać deklaracji ZUS, ani VAT. Jednocześnie przepisy pozwalają na wznowienie działalności gospodarczej w każdym momencie.

"Po zakończeniu trwającej obecnie epidemii koronawirusa, przedsiębiorcy będą zatem mogli bez problemu wrócić do prowadzenia swoich firm" - zwraca uwagę ministerstwo rozwoju.

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników oraz - dzięki Konstytucji Biznesu - także przedsiębiorca, którego pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może prowadzić firmy, a także osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Może natomiast: wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów; przyjmować należności (jest też obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej); osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.