Gdy los zatrzaskuje drzwi, otwierają się okna. To stare przysłowie może sprawdzić się w dobie pandemii. Choć większość przedsiębiorstw ucierpiało z jej powodu, to ich właściciele w okresie zawieszonej działalności intensywnie poszukują innowacyjnych rozwiązań, które otworzyłyby przed nimi kolejne możliwości. Mogą oni również skorzystać z bezpłatnej porady eksperta branżowego - coacha innowacji.



Na początek bezcenna dawka wiedzy o tym, jak nawet jednoosobową firmę zmienić w lidera nowych technologii. Tego będzie można dowiedzieć się podczas wirtualnych dni informacyjnych prowadzonych w formie webinarium w dniach od 12 do 14 maja br. (początek spotkania każdego dnia o godz. 10:00). Organizatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE . Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji przez formularz zamieszczony na stronie www.innovationcoach.pl.



Uczestnicy webinarium poznają zasady wstępnej weryfikacji pomysłu na projekt. Dowiedzą się również, jak pozyskać środki z Unii Europejskiej w formie dotacji lub kredytów dla przedsiębiorców w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Horyzont 2020. Poznają też przedsiębiorców, którzy już z takiego wsparcia skorzystali i skutecznie rozwinęli lub przebranżowili swoje przedsiębiorstwo.



Podczas cyklu webinariów zaprezentowana zostanie oferta inicjatywy Innovation Coach, STEP I oraz konkursy dla firm dedykowane projektom B+R+I w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Ramowego Horyzont 2020. Ważnym elementem będą również najnowsze rozwiązania i instrumenty przygotowane dla przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19.



STEP to kompleksowy instrument składający się z dwóch ścieżek. Pierwsza z nich polega na przesłaniu sprecyzowanej koncepcji innowacyjnego projektu do ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Punktu Informacji o Funduszach Europejskich, którzy ocenią pomysł i wskażą bezpośrednie źródła jego finansowania. Druga ścieżka – Innovation Coach – skierowana jest do firm, które stawiają bądź chciałyby postawić pierwsze kroki w świecie innowacji i potrzebują eksperckiego wsparcia w zakresie wyboru lub doprecyzowania wdrażania takich rozwiązań u siebie. STEP realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w przypadku drugiej ścieżki w partnerstwie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Innovation Coach finansowany jest z budżetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.



Usługa coachingu ma na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa w kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron firmy. Wynikiem coachingu będzie opracowanie przez eksperta indywidualnych rekomendacji dla firmy zawierających wypracowany wspólnie z przedsiębiorcą pomysł na implementacje innowacji, jak również wskazanie sposobu jej sfinansowania z wykorzystaniem funduszy europejskich.



Po każdej prezentacji zostanie uruchomiony specjalny czat, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję zadać pytanie ekspertowi. Zapraszamy do udziału w wirtualnym dniu informacyjnym zainteresowanych przedsiębiorców.



Więcej o Innovation Coach i o II ścieżce STEP: www.innovationcoach.pl

Więcej o Wstępnej Weryfikacji Pomysł na Projekt i o I ścieżce STEP www.poir.gov.pl/step