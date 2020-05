"Po pierwszym tygodniu #TarczaFinansowaPFR średnia kwota subwencji dla mikrofirm to 72 tys. zł oraz 690 tys. zł dla MSP. Średni czas od złożenia poprawnego wniosku o subwencje do jej wypłaty wynosi ok. 24 godzin" - napisał w czwartkowym wpisie na Twitterze szef PFR. Zaznaczył, że średni spadek przychodów beneficjentów na skutek koronawirusa to ok 50 proc.

Szef PFR dodał, w pierwszym tygodniu rządowego programu "udzieliliśmy subwencji aż 42 tys. mikro, małym i średnim firm poszkodowanym #COVID19". Na ich konta trafiło, jak podał, 8,7 mld zł, "które chronią miejsca pracy blisko 0,5 mln pracowników".

Nowy program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł jest skierowany do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.