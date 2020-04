Samochody używane królują w Polsce. W 2019 r. na lawetach wjechało ich ponad 1 mln – wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Najwięcej aut pochodzi z Niemiec. W minionym roku było to prawie 583 tys. pojazdów, czyli niemal 60 proc. importu. Druga z wynikiem 98 tys. szt. jest Francja, trzecia Belgia – 70 tys. egz. Za 97 proc. przywozu odpowiadają osoby prywatne. W tej rzece z cudem graniczy wyłowienie czterech kółek o nienagannej przeszłości. Analitycy rynku bez ogródek mówią, że na każde 10 ofert nawet 8-9 to auta po kolizji, a większość ma korygowane liczniki. Weryfikacja rzeczywistego przebiegu czy historii napraw samochodu w większości jest wręcz niemożliwa. Kierowcy narzekają na poważne przeszkody. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów aż 58 proc. z nich wskazuje, że znalezienie dobrego używanego auta to ciężkie zadanie. Jedynie ledwie 6 proc. nie widzi w tym problemu. A wśród wad ponad połowa ankietowanych Polaków najczęściej wskazywała zły stan techniczny i wynikającą z niego konieczność kosztownych napraw. Kolejne pozycje to bolączki znane od lat na polskim rynku: brak zaufania do sprzedającego, nieznana lub niewiarygodna historia pojazdu. Z tego wypływają oczekiwania kupujących: 82 proc. z nich chce, aby ich auto z drugiej ręki miało w pełni udokumentowany stan techniczny, a 80 proc. wskazuje na zweryfikowany przebieg. Czy taka rzeczywistość zawsze już będzie boleśnie weryfikować marzenia kupujących auta z drugiej ręki na potrzeby prywatne lub do prowadzenia działalności gospodarczej?

Komis? Ogłoszenie? Handlarz? Nie graj w ruletkę

Ostatnio pojawiło się światełko w tunelu. Rozwiązaniem problemów kierowców i przedsiębiorców mogą być młode pojazdy dostępne w ramach oferty Autonomia, którą wdrożył w Polsce Volkswagen Financial Services. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy własne auto jest najbezpieczniejszym środkiem lokomocji, to źródło samochodów z drugiej ręki może okazać się nieocenione. Zamiast przekopywać się przez ogłoszenia czy tracić czas i nerwy na rozmowy z handlarzami wystarczy bez wychodzenia z domu zajrzeć pod adres https://programautonomia.pl/ i tam znaleźć kilkuletnie pewne cztery kółka za rozsądne pieniądze. Propozycja obejmuje samochody z programów Das WeltAuto (SKODA, Volkswagen, SEAT oraz VW Samochody Dostawcze) i Audi Select :plus – z gwarancją, sprawdzone w 117 punktach pod względem technicznym, z udokumentowanymi przeglądami i naprawami przeprowadzanymi w ASO oraz z gwarantowanym przebiegiem.

Polscy klienci najchętniej kupują używane samochody z Grupy Volkswagen. W czołówce sprzedawanych w Polsce aut używanych sześć pojazdów z pierwszej dziesiątki to modele marek Audi lub Volkswagen. Na pierwszym miejscu jest model Audi A4, na drugim – Volkswagen Golf. Pozostałe najchętniej kupowane używane auta z Grupy, to Audi A3 i Audi A6 oraz Volkswagen Passat i Volkswagen Polo. – Dlatego postanowiliśmy przygotować ofertę kredytu i leasingu, które w ramach niskich rat pozwolą kupującym sięgnąć po nowsze i lepiej wyposażone auta używane marek z Grupy Volkswagen – mówi Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej Volkswagen Financial Services.



Niskie raty za pewny używany samochód. Jak to działa?

Oferta Autonomia ma podobny mechanizm do wprowadzonych przez Volkswagen Financial Services już 6 lat temu kredytu i leasingu z niskimi ratami na nowe samochody. Korzyści dla kupujących są takie same: poczynając od niskich rat, do wygodnej możliwości zwrotu auta na zakończenie umowy. O przystępności i prostocie procedur programu może świadczyć też fakt, że już od początku nie ma obowiązku wpłacania wkładu własnego. Wystarczy przy podpisaniu umowy (na dwa, trzy lub cztery lata) określić roczny przebieg, wysokość stałego miesięcznego abonamentu i po chwili wyjechać młodziutkim autem (wcześniej profesjonalne zdezynfekowanym i ozonowanym wnętrzu).

– Autonomia oznacza dla klientów niezależność oraz dostęp do mobilności na opłacalnych i elastycznych warunkach. Stanowi jednocześnie odpowiedź na zapotrzebowanie nabywców, szukających dziś sprawdzonych, bezpiecznych aut za rozsądne pieniądze. Autonomia to kredyt i leasing, czyli oferta dla każdego klienta: indywidualnego, mikro przedsiębiorcy czy menadżera firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – wyjaśnił Michał Dyc.

Spośród dwóch rodzajów finansowania aut używanych, klasycznych produktów i oferty z niskimi ratami, właśnie ten drugi sposób wydaje się w obecnej rzeczywistości najbardziej korzystny. Wystarczy zrobić prostą kalkulację by przekonać się, że w ramach podobnego miesięcznego budżetu można jeździć sprawdzonym pod każdym względem, całkiem młodym i dobrze wyposażonym samochodem marki SKODA, Volkswagen, SEAT lub Audi. A to wszystko w konkurencyjnych, niskich ratach. Jak niskich?

– Czasem nawet o około połowę, w porównaniu do klasycznego kredytu czy leasingu, ponieważ klient spłaca w ratach jedynie przewidywaną w okresie umowy utratę wartości pojazdu, a nie całą jego cenę. To opłacalne rozwiązanie, które pozwala przeznaczyć własne pieniądze na samochód pewny i z gwarancją, a przy tym dużo młodszy, nowocześniejszy i zdecydowanie mniej zużyty niż przeciętny sprowadzany model – podkreślił Michał Dyc.

Autonomia to niedroga możliwość użytkowania pewnego samochodu. Nie spłacasz całego auta – płacisz jedynie za realną utratę jego wartości w okresie użytkowania, co wpływa znaczne obniżenie miesięcznej opłaty. Dzięki temu młode modele prosto z salonu są dostępne za niewielką kwotę i można sobie odpuścić kilkunastoletnie pojazdy, których utrzymanie wiąże się z ciągłymi naprawami w najmniej spodziewanych momentach.

Używane auto za nieduże pieniądze w trzech krokach:

1. Wybierasz kilkuletni sprawdzony samochód używany z oferty niemal 3,2 tys. modeli dilerów Grupy Volkswagen. Nie musisz wpłacać pieniędzy, ale jeśli posiadasz wkład własny, możesz go wykorzystać – dzięki temu opłata za użytkowanie auta będzie niższa. Dziś jednak rozsądniej wydaje się zatrzymać gotówkę i zainwestować ją na przykład w rozwój swojej firmy.

2. Określasz czas, przez jaki chcesz użytkować wybrane aut (24, 36 lub 48 miesięcy) oraz planowany roczny przebieg. Po podpisaniu umowy płacisz niską ratę miesięczną i swobodnie korzystasz z pojazdu.

3. Kiedy zakończy się umowa, są trzy możliwości. Pierwsza to zwrot samochodu do dilera i przesiadka do nowszego sprawdzonego modelu na podobnych warunkach. Kolejna opcja to wykupienie auta na własność za cenę, którą poznasz już przy podpisywaniu umowy. I trzecie wyjście – pozostanie ze sprawdzonym samochodem i kontynuowanie spłacania niskich miesięcznych rat.

Ile kosztuje pewne auto?

Biorąc w leasing na okres 48 miesięcy VW Passata (2016 r., wersja 2.0 TDI BMT Comfortline DSG) z przebiegiem 34 tys. km, zapłacimy miesięczną ratę w wysokości 545 zł netto – przy założeniu, że wpłata własna wyniesie 22 tys. zł., co stanowi ok. 30 proc. ceny auta. Za VW Tiguana z roku 2017 (wersja Highline 2.0 TDI BTSCR 110 kW DSG 7-G 4MOTION) z przebiegiem 14 tys. km. w kredycie na 4 lata zapłacimy 766 zł miesięcznie. Tutaj również należy uwzględnić wkład własny 30 proc., czyli w tym przypadku 36 tys. zł. Obydwie kalkulacje uwzględniają limit 10 tys. km rocznie.

Autonomia to oferta dla każdego klienta: indywidualnego, mikroprzedsiębiorcy czy menadżera firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, doskonale rozumieją sens powiedzenia „czas to pieniądz”. Zamiast więc mozolnie weryfikować stan używanego auta z ogłoszenia i liczyć na to, że sprzedający rzetelnie opowie jego historię, lepiej wybrać sprawdzony pojazd z pewnego źródła.